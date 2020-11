Poglejte, kje je bilo danes zjutraj najhladneje

Zbudili smo se v mrzlo jutro, saj so se temperature v večjem delu države spustile pod ledišče. Najnižjo temepraturo so izmerili pri vremenski postaji Iskrba (v okolici Kočevja), kjer so namerili –9 stopinj Celzija.

V Logatcu in na Rudnem polju so ob 7.30 zjutraj namerili –8 stopinj Celzija, v Velikih Laščah, na Jezerskem in v Gornjem Gradu pa –7 stopinj Celzija, kažejo podatki Agencije za okolje (Arso). Na Babnem Polju, ki slovi kot najhladnejši kraj v Sloveniji, pa so namerili "le" –4 stopinje Celzija.

Foto: Arso

V notranjosti do 8 stopinj Celzija, na Primorskem nekoliko topleje

Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, napoveduje Arso.

Jutra bodo mrzla

Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, a suho vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od –6 do –2, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

V torek bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, v notranjosti pa bo predvsem zjutraj in dopoldne precej nizke oblačnosti. V sredo bo povečini jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla.