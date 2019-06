Johnson: Velika Britanija bo EU 31. oktobra zapustila tudi brez dogovora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji britanski zunanji minister Boris Johnson je danes uradno začel kampanjo za naslednika Therese May na čelu britanske konservativne stranke in s tem novega britanskega premierja. Ob tem je zatrdil, da bo pod njegovim vodstvom Velika Britanija Evropsko unijo zapustila 31. oktobra, in sicer tudi brez dogovora.