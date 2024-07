Ameriški predsednik Joe Biden je v sinočnjem televizijskem nagovoru Američanom povedal, da je obramba demokracije pomembnejša od naslovov in osebnih ambicij. Zato se je odločil za odstop od predsedniške kampanje in predajo štafete mlajšim generacijam.

"Obramba demokracije je pomembnejša od vsakega naslova. Delo za Američane mi daje moč in veselje, vendar pa pri tej sveti nalogi izpopolnjevanja naše unije ne gre zame. Gre za vas. Za vaše družine. Za vaše prihodnosti," je dejal Joe Biden.

Biden brez omembe Harrisove

V svojem nastopu ni navedel glavnega razloga za umik, prav tako pa ni omenjal ne svoje podpredsednice Kamale Harris, ki ji je predal štafeto boja za Belo hišo, niti republikanskega kandidata Donalda Trumpa.

"Odločil sem se, da je najboljša pot naprej predaja štafete novim generacijam. To je najboljši način za poenotenje naše nacije," je dejal Biden, ki je v nadaljevanju opisal dosežke svoje vlade in zagotovil, da se bo naslednjih šest mesecev do 20. januarja 2025, ko bo prisegel nov predsednik ali predsednica, osredotočal na svoje delo.

"To pomeni, da bom še naprej nižal stroške za delovne družine in spodbujal gospodarsko rast. Še naprej bom branil osebne svoboščine in naše državljanske pravice - od pravice do volitev do pravice do izbire," je dejal, pri čemer je mislil na pravico do splava.

"Najpomembnejša stvar glede Amerike je, da ji ne vladajo kralji ali diktatorji. Vladajo ji ljudje. Zgodovina je v vaših rokah. Moč je v vaših rokah. Ideja Amerike je v vaših rokah," je Američanom položil na dušo 81-letni demokrat.

Biden: Naciji sem dal srce in dušo

Dejal je še, da mu je bilo v čast služiti državi več kot 50 let. "Naciji sem dal srce in dušo, vendar sem milijonkrat bolj blagoslovljen nazaj z ljubeznijo in podporo Američanov." Dejal je še, da ima rad svoj položaj, vendar ima državo raje.

"Mislil sem, da si zaradi svojih dosežkov, vodstva v svetu, moje vizije za ameriško prihodnost, zaslužim drugi mandat. Vendar nič - nič - ne sme biti napoti reševanju naše demokracije in to vključuje tudi osebne ambicije," je dejal Biden po zgodovinski odločitvi za odstop od kampanje za drugi mandat.

Biden je v nedeljo sporočil, da se ne bo več potegoval za drugi predsedniški mandat in je izrekel podporo Harris, ki je v naslednjih dneh dobila ne le podporo večine uglednih demokratov, ampak tudi že večine delegatov za potrditev predsedniškega kandidata demokratske stranke na konvenciji avgusta v Chicagu.

Biden v govoru težav z duševno ali telesno sposobnostjo za nadaljevanje kampanje in v primeru zmage vodenja države še za štiri leta ni omenjal. Bela hiša je v sredo zavrnila namige, da se je za odstop odločil zaradi pešanja zdravja.

Med govorom je izpostavil gospodarsko okrevanje po pandemiji covida-19, znižanje stroškov zdravstva, potrditev velikega zakona o obnovi infrastrukture in vodilno vlogo v svetu pri zagotavljanju pomoči za Ukrajino in utrjevanju zveze Nato. V zadnjih pol leta na položaju se namerava osredotočiti na problem nasilja s strelnim orožjem in podnebnih sprememb, utrjevanje gospodarstva in reforme vrhovnega sodišča.

Harrisova podira rekorde

Kamala Harris je medtem na polno zagnala svojo kampanjo. Podrla je rekorde v zbiranju denarja za kampanjo, demokrati pa so dobili nazaj vso izgubljeno energijo po televizijskem soočenju med Bidnom in Trumpom, na katerem je bilo očitno, da demokratskemu kandidatu zaradi starosti pojemajo moči. Trump je imel medtem v sredo svoje politično zborovanje v Severni Karolini Harris označil za noro radikalno levičarko, ki bo uničila državo.