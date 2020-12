Joe Biden in Kamala Harris osebnosti leta revije Time

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Joe Biden in Kamala Harris sta osebnosti leta 2020 po izboru revije Time. Foto: Reuters

Novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden in bodoča ameriška podpredsednica Kamala Harris sta postala osebnosti leta revije Time. Pri reviji sta jih navdušila njuna zgodba o spreminjanju ameriške zgodbe in občutek za sočutje. Pojasnjujejo, da bodo prihodnja štiri leta velik preizkus za vse.

"Za spreminjanje ameriške zgodbe, ker sta pokazala, da je moč sočutja večje od besa razdvajanja, ker delita vizijo zdravljenja v svetu, ki žaluje," so pri reviji Time pojasnili odločitev. Na naslovnici revije sta portreta Joeja Bidna in Kamale Harris, spodaj pa podnaslov Spreminjanje ameriške zgodbe.

Ko so pri reviji Time vprašali Bidna, kaj si želi, da bi ljudje rekli o njem po štirih letih v Beli hiši, je odgovoril, da si želi, "da bo Amerika na boljšem in da bodo povprečni Američani na boljšem na dan, ko bova odšla, v primerjavi z dnem, ko bova prišla".

Harrisova je prva novoizvoljena podpredsednica z nazivom osebnost leta. V pogovoru za revijo je priznala, da so pred njo veliki izzivi v Beli hiši, med drugim pandemija, gospodarska kriza in rasna nepravičnost. "Morali bomo opravljati več stvari hkrati, tako kot to dela vsak starš ali človek," je povedala Harrisova.

V ožjem izboru letos tudi Fauci in Trump

Biden je na volitvah 3. novembra premagal Donalda Trumpa, ki se upira priznanju poraza. Biden je v volilni kampanji med drugim zbiral podporo s tem, da želi zapolniti globoko vrzel, ki je nastala med Američani. Skupaj s Harrisovo, prvo žensko na tem položaju, bosta prisegla 20. januarja.

V ožjem izboru za osebnost leta so bili še direktor Nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci, gibanje za rasno pravico Temnopolta življenja štejejo in odhajajoči ameriški predsednik Trump. Za športnika leta so okronali LeBrona Jamesa, za zabavljače leta pa južnokorejsko pop skupino BTS.

Revija Time od leta 1927 vsako leto izbere osebnost leta, s tem nazivom počastijo ljudi, ki so najbolj vplivali na novice, v dobrem ali slabem pogledu. Lani je bila zmagovalka podnebna aktivistka Greta Thunberg, leta 2016 pa je na primer zmagal Trump, poroča STA.