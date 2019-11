Je eno največjih zavezništev vseh časov res na robu smrti? #infografika

"Med ZDA in drugimi državami zveze Nato ni več nikakršne koordinacije pri sprejemanju pomembnih odločitev," je v intervjuju za Economist dejal Macron in dodal, da je Nato možgansko mrtev. Države se ne morejo več zanašati na to, da bodo ZDA branile svoje evropske zaveznice v zvezi Nato, je prepričan.

Macron je poudaril še, da ZDA obračajo hrbet evropskemu projektu. "Čas je, da se zbudimo," je izpostavil in dodal, da je Evropa na robu prepada. Po njegovih besedah mora zato začeti Evropa strateško razmišljati o sami sebi kot o geopolitični sili, če želi imeti lastno usodo v svojih rokah.

Pompeo pojasnil, zakaj Trump kritizira Nato

"Nato ostaja eno najpomembnejših strateških partnerstev v zgodovini," je na obisku v nemški vasici Moedlareuth, ki je bila v času hladne vojne razdeljena na pol, poudaril ameriški obrambni minister Mike Pompeo in tako zavrnil Macronove besede.

Glede kritik ameriškega predsednika Donalda Trumpa na račun članic zavezništva, ki naj bi po njegovem premalo prispevale v Natov proračun, je Pompeo dejal, da predsednikove besede kažejo zgolj to, kako pomemben je Nato za ZDA. "Zato je ključno, da vsaka država sodeluje s primernim deležem pri zagotavljanju skupnih varnostnih ciljev," je izpostavil.

"Če ne bo sprememb, lahko Nato postane neučinkovit"

A Pompeo je kljub temu danes poudaril tudi, da mora Nato rasti in se spremeniti, sicer lahko postane neučinkovita in zastarela organizacija: "Če države mislijo, da lahko dobijo zagotovljeno varnost, ne da bi izpolnjevale svoje obveznosti in Natu zagotovile vire, ki jih potrebuje, potem lahko nato postane zastarel ali neučinkovit."

Merklova: Macron je izbral drastične besede

Nemška kanclerka Angela Merkel in generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg sta zagotovila, da zavezništvo ostaja močno. "Sama nimam enakega stališča kot Macron," je dejala Merclova. Po njeni oceni je francoski predsednik izbral drastične besede. Evropa bi sicer res morala svojo usodo vzeti bolj v svoje roke, ampak transatlantsko zavezništvo ostaja nujno potrebno, je dodala.

Stoltenberg pa je prepričan, da Evropa in ZDA sodelujeta vse bolj aktivno. "Vsak poskus, da se Evropa oddalji od ZDA, ogroža tudi EU. Bolj kot se bo krepilo sodelovanje, bolj bo tudi Nato močan," je dejal.

Trudeau poudaril pomen skupnih vrednot v zvezi Nato

Tudi kanadski premier Justin Trudeau meni, da ima Nato še vedno pomembno vlogo pri združevanju Kanade in njenih zaveznic v imenu kolektivne varnosti in skupnih vrednot.

Dolga zgodovina francoskega nezadovoljstva nad delovanjem Nata

Ob Macronovih kritikah na račun zveze Nato in ZDA velja spomniti, da je bila Francija v preteklosti pogosto kritična do delovanja zavezništva. Leta 1966, v času predsednika Charlesa De Gaulla, so Francozi zaradi nezadovoljstva zaradi premoči ZDA v zavezništvu izstopili iz vojaškega dela Nata, a so se nato vrnili leta 2009.

