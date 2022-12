Je bila to Putinova srhljiva lista za odstrel?

V letih po Putinovem prevzemu oblasti so številni njegovi politični in novinarski nasprotniki umrli pod streli morilcev. Putin seveda odločno zanika, da je povezan s temi umori. Na fotografiji: ruski predsednik Vladimir Putin na vojaškem strelišču.

V letih po Putinovem prevzemu oblasti so številni njegovi politični in novinarski nasprotniki umrli pod streli morilcev. Putin seveda odločno zanika, da je povezan s temi umori. Na fotografiji: ruski predsednik Vladimir Putin na vojaškem strelišču. Foto: Guliverimage

Letos so, pogosto tudi v sumljivih ali javno nepojasnjenih okoliščinah, umrli že številni ruski poslovneži, kar seveda buri duhove, zlasti v zahodnih medijih. Številni seveda ugibajo, ali so njihove smrti povezane tudi s Putinovo oblastjo. Še zlasti, ker so v preteklih letih neznani storilci umorili nekatere najbolj glasne kritike ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Smrt Pavla Antonova, 65-letnega ruskega tajkuna, je zadnja v vrsti letošnjih sumljivih smrti pomembnih in bogatih Rusov. Antonov, ki je bil doma iz mesta Vladimir in je obogatel s predelavo mesa oziroma z izdelavo klobas, je po navedbah indijske policije padel skozi hotelsko okno iz tretjega nadstropja v mestu Rajagada v Indiji 25. decembra letos. Po ugotovitvah indijske policije je storil samomor.

Graja vojne v Rusiji

Antonov je pred meseci grajal Putinovo vojno proti Ukrajini na svojem računu na platformi za sporočanje WhatsApp. A je to sporočilo hitro izbrisal in trdil, da je bilo posledica "nesrečnega nesporazuma in tehnične napake". Nekaj dni pred smrtjo Antonova je umrl tudi njegov prijatelj, 61-letni Vladimir Budanov. Ta je skupaj z Antonovim počitnikoval v Indiji. Po navedbah indijske policije je umrl zaradi srčnega infarkta in je imel že prej srčno bolezen.

Kot piše CNN, je letos zaradi samomora ali nepojasnjenih vzrokov umrlo vsaj ducat pomembnih in vplivnih ruskih poslovnežev. Šest od teh je povezanih z dvema ruskima največjima energetskima podjetjema, Lukoilom in Gazpromom.

Še en usoden padec skozi okno

Decembra letos je tako umrl Aleksander Buzakov, vodja ladjedelnice, v kateri gradijo tudi ruske vojaške podmornice na nejedrski pogon. Ruske oblasti niso sporočile, kaj je bil vzrok smrti. Septembra letos je v nepojasnjenih okoliščinah umrl Anatolij Geraščenko, nekdanji rektor Moskovskega letalskega inštituta.

Padec skozi okno na tla je zadnje mesece dokaj pogost razlog smrti številnih znanih Rusov. Tako je umrl tudi ruski naftni oligarh Ravil Maganov, ki je grajal vojno proti Ukrajini. Foto: Reuters

Prav tako je septembra umrl oligarh Ravil Maganov, predsednik uprave ruske naftne družbe Lukoil. Podobno kot za Antonova je bil za 67-letnega Maganova usoden padec skozi okno ene od moskovskih bolnišnic. Maganov je marca letos grajal rusko vojno proti Ukrajini. Iz Lukoila so sicer sporočili, da je bil Maganov hudo bolan.

Smrt v morju

Nekaj dni po smrti Maganova so pri Vladivostoku našli truplo ruskega poslovneža Ivana Pečorina, enega od vodilnih v ruski družbi za razvoj ruskega daljnega vzhoda in Arktike. Pečorin naj bi se utopil, potem ko je s čolna padel v morje.

Še zlasti je bila za ruske poslovneže, ki delujejo v izjemno pomembnem energetskem sektorju, usodna letošnja prva polovica leta. Januarja letos so tako v kopalnici neke dače našli truplo Leonida Šulmana, enega od vodilnih v Gazpromu. Vzrok smrti javno ni znan. Februarja letos so v istem naselju, tokrat v garaži, našli truplo še enega od vodilnih v Gazpromu – Aleksandra Tuljakova. Menda naj bi pustil poslovilno sporočilo.

Smrt v Angliji in sumljive smrti v Moskvi

Prav tako so februarja letos našli mrtvega naftnega in plinskega milijarderja Mikhaila Watforda (njegov pravi priimek je bil Tolstošeja). Watford je živel v Angliji, kjer je tudi umrl, rodil pa se je v Ukrajini v času Sovjetske zveze. Po navedbah britanske policije je storil samomor.

Ruska novinarka Ana Politkovska, ki je bila ukrajinskega rodu, je bila dolga leta Putinov novinarski trn v peti. Foto: Reuters

Aprila letos je v Moskvi umrl nekdanji podpredsednik Gazprombanke Vladislav Avajev. Njegovo truplo so našli v njegovem moskovskem stanovanju, poleg trupel njegove žene in hčerke. Po navedbah iz Rusije je šlo za primer umorov in samomora.

Sumljive smrti v Španiji

Podobno je aprila letos umrl tudi nekdanji podpredsednik Novateka, največjega ruskega proizvajalca utekočinjenega zemeljskega plina, Sergej Protosenja. Njega so našli mrtvega v počitniški hiši v Španiji. Tako kot pri Avajevu so tudi pri Protosenji našli trupli njegove žene in hčerke, piše spletna stran ameriške CNBC.

Po navedbah policije je tudi tukaj prišlo do dveh umorov in samomora. 55-letni Protosenja naj bi s sekiro najprej ubil svojo ženo in hčerko, nato pa vzel življenje še sebi. Temu pa javno oporeka njegov 22-letni sin Fedor. Ta je po umoru za britanski Daily Mail dejal: "Moj oče ni morilec. Ljubil je mojo mamo in še zlasti mojo sestro Marijo." Španska oziroma katalonska policija je kljub temu ostala pri svoji prvotni razlagi, teorije o tem, da so Protosenjo, njegovo ženo in hčerko umorili pripadniki ruske mafije, pa označili kot ugibanja.

Smrt v sobi za jamajške vudu obrede?

Maja letos je umrl ruski milijarder in nekdanji šef Lukoila Aleksander Subotin. Našli so ga v kleti podeželske hiše v okolici Moskve. Po poročanju ruske tiskovne agencije Tass, ki se sklicuje na krajevne medije, so sobo, v kateri so našli Subotina, uporabljali za jamajške vudu obrede.

Britanski preiskovalci so prepričani, da je malo verjetno, da je bil Litvinenkov umor izveden brez Putinove vednosti. Foto: Getty Images

Letošnji julij pa je bil usoden za Jurija Voronova, ustanovitelja in šefa ladjedelnice, ki sodeluje z Gazpromovim arktičnim projektom. Voronova so našli v bazenu na njegovem domu. Na njegovem telesu so bile sledi strelnih ran. Kot zanimivost: Voronova so našli v naselju Leninski pri Sankt Peterbugu, kjer so našli tudi trupli zgoraj omenjenih Šulmana in Tuljakova.

So smrti povezane s Putinom?

Nenavadne in nepojasnjene smrti pomembnih in bogatih Rusov, od katerih so številni na tak ali drugačen način povezani z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom ali z njegovim krogom, seveda burijo duhove na Zahodu. Še zlasti, ker je do teh smrti, če odštejemo Šulmana, prišlo po ruskem napadu na Ukrajino, ki se je začel 24. februarja letos.

A kljub vsemu se vsaj na prvi pogled zdi, da so bolj kot letošnje smrti s Putinom oziroma z njegovo oblastjo povezane odmevne smrti Putinovih nasprotnikov, ki so se zgodile v preteklih letih. Novembra 2015 je tako v sumljivih okoliščinah umrl nekdanji ruski minister za tisk in množične medije Mihail Lesin.

Umor v washingtonskem hotelu?

Lesin, ki je bil tudi Putinov svetovalec, je zaradi poškodb glave umrl v neki hotelski sobi v ameriški prestolnici Washington, piše Business Insider. Lesin, ki je tudi ustanovil televizijo Russia Today (zdaj RT), naj bi pred smrtjo sklenil dogovor z FBI, da bi se rešil obtožb o korupciji.

Hotel Dupont Circle v Washingtonu, kjer so novembra 2015 našli truplo nekdanjega Putinovega svetovalca Mihaila Lesina. Umrl je zaradi poškodb glave, pojavljajo se tudi trditve, da so ga umorili. Foto: Guliverimage

Še bolj odmevna je bila smrt nekdanjega agenta sovjetske KGB in ruske obveščevalne službe FSB Aleksandra Litvinenka. Ta je umrl novembra 2006, tri tedne zatem, ko je v Londonu popil skodelico čaja, v katerem je bil smrtonosni radioaktivni polonij 210.

Zastrupitev v Londonu in smrt Politkovske

Britanska preiskava je ugotovila, da sta Litvinenka zastrupila agenta FSB Andrej Lugovoj in Dmitrij Kovtun. Ta naj bi verjetno izvajala ukaz, ki sta ga odobrila tedanji vodja FSB Nikolaj Patrušev in Putin. Litvinenko je bil velik Putinov kritik, med drugim ga je obtožil, da je dal ukaz za razstrelitev stanovanjskih stolpnic leta 1999 (kot izgovor za začetek druge čečenske vojne) in za umor novinarke Ane Politkovske.

Omenjena Politkovska je med drugim Putina obtožila, da Rusijo spreminja v policijsko državo. Politkovsko je oktobra 2006 umoril najeti morilec v dvigalu stanovanjske hiše, v kateri je živela. Za umor so obsodili pet ljudi, niso pa našli naročnika umora, ki naj bi za umor plačal 150 tisoč ameriških dolarjev.

Še ena umorjena novinarka

Umorjena je bila še ena ruska novinarka, ki je bila kritična do Putina in je odkrivala rusko kršenje človekih pravic v Čečeniji – Natalija Estemirova. Estemirovo, ki je občasno sodelovala s Politkovsko, so julija 2009 ugrabili neznanci pred njenim domom v mestu Grozni v Čečeniji. Našli so jo mrtvo v nekem gozdu, s strelnimi ranami na glavi in prsih.

Boris Nemcov je bil eden najbolj znanih Putinovih kritikov. Foto: Reuters

Stanislav Markelov je bil ruski odvetnik, ki je v sodnih postopkih zagovarjal do Putina kritične novinarje. Markelova je januarja 2009 umoril zakrinkani morilec v bližini Kremlja. Morilec je umoril tudi novinarko Anastazijo Baburovo, ki je bila poleg Markelova.

Atentat na Nemcova

V Moskvi v bližini Kremlja so bili februarja 2015 streli usodni tudi za ruskega politika in borca proti korupciji Borisa Nemcova. V času vladavine Borisa Jelcina je bil Nemcov nekaj časa podpredsednik ruske vlade. Nemcova, ki je bil velik Putinov nasprotnik, je umoril neznani storilec, ko je vanj izstrelil štiri naboje. Čeprav je Putin osebno prevzel nadzor nad preiskavo umora Nemcova, morilca niso našli, poudarja Business Insider.

Velik Putinov kritik je bil tudi oligarh Boris Berezovski. Ta je po sporu s Putinom pobegnil v Veliko Britanijo. Berezovskega so našli mrtvega marca 2013 na njegovem domu v Berkshiru. Šlo naj bi za samomor, čeprav tega preiskava ni mogla z gotovostjo potrditi, britanska policija pa je pred tem preiskovala številne domnevne poskuse umora Berezovskega. Tudi Litvinenko je trdil, da so mu nadrejeni v FSB ukazali umor Berezovskega.

Umor urednika ruskega Forbesa

Zagotovo pa je bil umorjen Paul Klebnikov (tudi Pavel Hlebnikov), glavni uradnik ruske izdaje poslovne revije Forbes. Klebnikova, ki je pisal o korupciji in o življenju bogatih Rusov, je septembra 2004 umoril najeti morilec. Umorjen je bil tudi ruski politik Sergej Jušenkov, ki je želel dokazati, da je bila ruska oblast v ozadju razstrelitve stanovanjskega nebotičnika leta 1999 (to je trdil tudi Litvinenko). Neznani morilec je Jušenkova aprila 2003 umoril z enim strelom.