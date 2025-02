Ameriški podpredsednik JD Vance je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega posvaril, naj se vzdrži javne kritike predsednika Donalda Trumpa , "naj ga ne blati", in poudaril, da bi lahko takšne izjave resno škodile odnosom med Kijevom in Washingtonom ter imele negativen učinek na Zelenskega. Izjava je sledila potem, ko je Zelenski v sredo dejal, da Trump "živi v prostoru dezinformacij".

Ameriški podpredsednik JD Vance je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega posvaril, naj se vzdrži javne kritike predsednika Donalda Trumpa, "naj ga ne blati", in poudaril, da bi lahko takšne izjave obžaloval, predvsem pa bi lahko resno škodile odnosom med Kijevom in Washingtonom ter imele negativen učinek na Zelenskega.

Spomnimo, Zelenski je v sredo dejal, da Trump "živi v prostoru dezinformacij", in sicer potem, ko je Trump Zelenskega označil za "diktatorja brez volitev" in mu dejal, naj "hitro ukrepa, sicer bo ostal brez države".

"Občudujemo pogum ukrajinskih vojakov, vendar mislimo, da se mora vojna hitro končati," je še dodal Vance v intervjuju za Daily Mail.

"To je politika predsednika ZDA. Ne temelji na ruskih dezinformacijah. Temelji na dejstvu, da Donald Trump ve veliko o geopolitiki, ima zelo trdna mnenja in ta mnenja ima že zelo dolgo," je Vance še komentiral Trumpove poteze v zvezi z vojno v Ukrajini.

Trump in Zelenski si ostre izjave izmenjujeta medtem, ko se ameriški in ruski uradniki v Riadu pogajajo o morebitnem koncu vojne v Ukrajini, kar je v Kijevu in med evropskimi voditelji vzbudilo zaskrbljenost glede morebitne izključitve Ukrajine iz pogajalskega procesa.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je istočasno v Ankari srečal s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom in poudaril, da mora biti Ukrajina vključena v morebitne pogovore o koncu vojne.

BBC-jevi novinarji so ameriškega predsednika Donalda Trumpa vprašali, ali Rusiji zaupa, da se bo pogajala v dobri veri. Donald Trump pravi, da verjame, da ima Rusija "karte" v vseh mirovnih pogajanjih za končanje vojne v Ukrajini, saj je doslej "zavzela že veliko ozemlja". Pravi, da verjame, da želi Moskva videti konec vojne, ki jo je Rusija začela pred skoraj tremi leti.

Trump je sicer ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v sredo dvakrat označil za "diktatorja". Jezen je bil potem ko je Zelenski v odzivu na ameriško-ruske pogovore v Savdski Arabiji, iz katerih je bil Kijev izključen, dejal, da ameriški predsednik "živi v prostoru dezinformacij", ki ga upravlja Moskva.