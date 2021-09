Janša v Londonu: Odnosi so dobri in prijateljski #foto

Osrednje teme obiska v Združenem kraljestvu so bile povezane s poglobitvijo političnega sodelovanja med državama, spopadanjem z epidemijo COVID-19, odnosi EU – Združeno kraljestvo, sodelovanje med državama v luči predsedovanja Slovenije Svetu EU in predsedovanja Združenega kraljestva COP26, v pogovorih pa je bilo govora tudi o aktualnih zunanjepolitičnih temah, predvsem situaciji v Afganistanu in o Zahodnem Balkanu. Foto: Urad predsednika vlade RS