Janša Pečanu: Ali pomagate pri širjenju virusa?

"So te izjave res vaše in ali je res, kar je navedeno v medijih," s tem vprašanjem je predsednik vlade Janez Janša odgovoril na pismo ravnatelja in predsednika Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnih in glasbenih šol Gregorja Pečana. V pismu Pečan premierja prosi za finančno pomoč in sestanek, saj pravi, da je pristojno ministrstvo neodzivno.

Osnovne in srednje šole, dijaški domovi, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in celo glasbene šole so v četrtek od ministrstva za izobraževanje prejeli priporočilo, da novi dokumentarni film režiserja Mitja Okorna o covidu-19 in promociji cepljenja predvajajo učencem in učiteljem. A odziv med ravnatelji je drugačen od pričakovanega. Pečan je za časnik Večer povedal, da promocija cepljenja ne spada v njihovo pristojnost in da je za to zadolženo zdravstvo ter da bi morala k cepljenju pozvati ministrica za izobraževanje Simona Kustec.

Kako bi se morale šole odzvati na priporočila vlade, da predvajajo dokumentarni film o bolezni covid-19 režiserja Mitje Okorna? Šole naj ga predvajajo 257 glasov + 81,59%

Šole ga ne smejo predvajati 39 glasov + 12,38%

Vsak ravnatelj naj se odloči sam 19 glasov + 6,03% Oddanih 315 glasov

Šole ne želijo promovirati cepljenja, potrebujejo pa denar za blaženje finančnih posledic virusa

Pečan v pismu Janši med drugim opisuje finančne težave, v katerih so se, tudi zaradi slabega odziva zaposlenih na cepljenje in s tem naraščajočih stroškov zaščitnih ukrepov, zlasti stroškov testiranja, znašle šole, in mu predlaga osebno srečanje. Janša mu na to ni odgovoril. Vprašal ga je, ali so izjave, ki so se po priporočilu ministrstva za predvajanje dokumentarnega filma pojavile v medijih, res njegove.

Pečana smo prosili za odgovor, ki ga je posredoval predsedniku vlade. Objavili ga bomo takoj, ko ga prejmemo.

Gregor Pečan, ravnatelj in predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnih in glasbenih šol. Foto: Mediaspeed

V celoti objavljamo pismo, ki ga je Pečan naslovil na predsednika vlade.

Spoštovani gospod predsednik!



Prosim Vas za termin sestanka, na katerem bi vas radi seznanili z zelo perečo problematiko na področju osnovnega šolstva. Opozorila, ki jih pošiljamo na naše resorno ministrstvo, ostanejo brez odgovorov in večinoma brez kakršne koli reakcije.



Če navedem le par primerov: še vedno smo v težavah zaradi finančnih minusov šolskih kuhinj, zdaj pa se temu pridružujejo še naglo naraščajoči stroški zaščitnih ukrepov, zlasti testov za samotestiranje, pa tudi stroški testiranja na pooblaščenih ustanovah za zaposlene, ki se morajo testirati pri njih.



Večina šol nima odgovorov na vloge za specifike, tako da izvajamo delo že skoraj cel mesec, čeprav ne vemo, ali bomo dobili financiranje za NUJNA dodatna delovna mesta (začasni spremljevalci učencem, ure OPB ...), kar nas spravlja v nemogoč položaj, da smo primorani delati izven normativnega okvira.



Sklep, ki je omogočal najemanje študentov za pokrivanje odsotnosti obolelih učiteljev za potrebe vzdrževanja "mehurčkov" (kadar je odsotnosti preveč, da bi jih lahko pokrivali z notranjimi prerazporeditvami) se je iztekel 31. 8., denar odobren za te potrebe iz proračuna ni bil porabljen v celoti, novega sklepa pa se ne sprejme, čeprav so pogoji še strožji, kot so bili v preteklem šolskem letu.



Pa je to samo par primerov od številnih.



Opravičujem se Vam, da se obračam kar na Vas, občutek imamo, da smo ostali povsem sami, stvari se enostavno ne rešujejo, ignorirajo se, to pa za Slovenijo nikakor ni dobro.



Hvala lepa za Vaš čas in vse dobro!



Gregor Pečan

Dokumentarni film Covid-19 bodo danes in v nedeljo predvajali na slovenskih televizijah. V filmu so prikazane osebne izpovedi znanih in manj znanih obrazov, ki govorijo o težki preizkušnji in posledicah po preboleli koronavirusni bolezni.