Proticepilska učiteljica prejela odpoved

Učiteljica z mariborske osnovne šole Franc Rozman - Stane, zoper katero je vodstvo šole vodilo disciplinski postopek, je po poročanju časnika Večer prejela odpoved delovnega razmerja. Razlog naj bi bil, da ne izpolnjuje nobenega od pogojev preboleli, cepljeni, testirani (PCT), ki so obvezni za delo v šolskem prostoru.

Učiteljica je v začetku septembra v videoprispevku, objavljenem na družbenem omrežju Facebook, starše nagovarjala, naj otroci ne hodijo več v šolo, ker je ta režimska in fašistična, da v njej celo obsevajo, in opozarjala, da bodo v šoli otroke "prisilno injicirali s strupenim zvarkom". Tudi sicer je nasprotovala ukrepom za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in sodelovala v proticepilskem Gibanju OPS (Osveščeni prebivalci Slovenije).

Učiteljica, po poročanju Nova24 gre za Špelo Šeško, ni smela opravljati dela, saj ni izpolnjevala pogoja PCT. Zoper njo je vodstvo šole skladno z določili delovnopravne zakonodaje vodilo disciplinski postopek.

"Zadnja stopnja delovnopravnega postopka je bila izpeljana ta teden. Postopek se je končal z vročitvijo odpovedi zaradi kršenja pogodbenih in drugih obveznosti delovnega razmerja. Razlog je neizpolnjevanje PCT-pogoja in uporabe maske v zaprtem prostoru," je za Večer pojasnila ravnateljica šole Katja Pregl. V zagovoru naj bi se učiteljica sicer sklicevala na neustavnost odloka. Pritožbeni rok sicer še teče. Mestna občina Maribor in ministrstvo za izobraževanje vodstvo šole podpirajo.

Iz okrožnice ministrstva za izobraževanje namreč izhaja, da neupravičena odklonitev testiranja pomeni kršitev obveznosti iz delovnega razmerja in delodajalec lahko v skrajnem primeru kršilca tudi odpusti. Na OŠ Franca Rozmana - Staneta so tako sledili predvidenim postopkom. Vodstvo šole je učiteljico dvakrat pozvalo, naj se udeleži testiranja, pa se ga ni, zato ji je bila izrečena prepoved opravljanja dela zaradi nespoštovanja odloka.