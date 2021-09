Vlada se je z občinami dogovorila za več denarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je na včerajšnji seji sprejela sklep o določitvi povprečnin občinam za leti 2022 in 2023. Za prihodnje leto se bo povprečnina dvignila na 645 evrov, za leto 2023 pa na 647 evrov, so na Twitterju zapisali na ministrstvu za javno upravo. Sporazum, ki občinam prinaša več denarja, bo podpisan danes.

Vladni predlog je sprva predvideval, da se povprečnina za prihodnje leto določi v višini 638 evrov. Ta predlog so podprli v vseh treh združenjih občin - Skupnosti občin Slovenije, Združenju mestnih občin Slovenije in Združenju občin Slovenije -, a so ob tem ostajali pomisleki, ali bo tako določen znesek zadostoval za kritje vseh zakonsko določenih nalog občin.

Včeraj pa je vlada potrdila višjo povprečnino, kot je predvideval prvotni predlog, in sicer bo ta znašala 645 evrov.

@vladaRS je na današnji seji sprejela sklep o določitvi povprečnin občinam za leti 2022 in 2023. Iz sedanjih 628,20 € se povprečnina za leto 2022 dviguje na 645 €, za leto 2023 pa na 647 €. #povprečnine #sejavlade pic.twitter.com/XABzquW2Qs — Ministrstvo za javno upravo (@mju_RS) September 26, 2021

Dogovor o povprečnini, ki so ga minister Boštjan Koritnik in predsedniki združenj občin podpisali konec septembra lani, je sicer povprečnino za leti 2021 in 2022 določil v višini 628,2 evra.

Odločitev vlade je na Twitterju pozdravil tudi premier Janez Janša in ob tem zapisal: "Več denarja za razvoj celotne Slovenije."