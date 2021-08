Izvirna poslovna ideja: vzreja muh

V Singapurju se spopadajo z vedno večjo količino neuporabljene hrane, zato se že pojavljajo težave, kam z njo, potem ko jo uporabniki zavržejo. V letu 2020 je Singapur ustvaril za 665 tisoč kubičnih metrov odpadkov, in samo 19 odstotkov teh je bilo recikliranih.

Chua in njen partner Phua Jun We sta svoje podjetje Insectta, ki se ukvarja z vzrejo črnih bojevniških muh, odprla leta 2017. Chua pravi, da se mesečno ličinke črne bojevniške muhe nahranijo z do osmimi tonami odpadkov hrane, vključno s stranskimi proizvodi iz predelovalnic soje ter pivovarn, kot so na primer okara in prazna zrna.

Podjetje Insectta kasneje ličinke muhe posuši in jih uporabi za hrano živalim, njihove izločke pa za kmetijsko gnojilo, poroča CNN.

Koristen tudi hitozan

Podjetje sodeluje tudi s podjetjem Vi-Mask, ki za izdelavo antimikrobnih plasti v svojih produktih uporablja hitozan, snov iz črnih bojevniških muh.

Trajnostnejši vir

Za zdaj so edini primarni vir hitozana rakovi skeleti, pravi Thomas Hahn, raziskovalec s Fraunhoferjevega inštituta za povezovalni inženiring in biotehnologijo IGB. Skupaj z biologinjo Susanne Zibek sta prišla do zaključka, da bi lahko hitozan v prihodnosti nadomestil sintetične zgoščevalce in konzervanse v kozmetiki.

Hitozan je tako trajnostnejši vir, saj se pridobi iz lupinarjev s kemičnim procesom in obilico vode. Susanne Zibek tudi meni, da bo v prihodnosti trg biomaterialov zrasel in bodo podjetja znižala svoj okoljski vpliv. Kot še poudari biologinja, vlada med ljudmi zavedanje o trajnostnejših materialih, in prav hitozan lahko v prihodnosti zamenja sintetične produkte.

Premagati "dejavnik gnusobe"

Če želi podjetje Insectta v prihodnosti povečati svoj trg, mora tudi destigmatizirati prepričanje, ki se drži insektov. Mnogi jih namreč vidijo kot ljudem škodljive in na oko neprijetne. Če bodo ljudem predstavili njihove prednosti, lahko preoblikujejo splošno mišljenje o insektih. Phua poudarja, da je vzreja živine veliko bolj netrajnostna, kot je gojenje črnih bojevniških muh, saj te porabijo manj prostora, vode in energije. Lastnica podjetja Phua je za CNN še povedala, da ne želijo, da bi insekti le nahranili svet, temveč da bi bili tudi njegova gonilna sila.