Izreden prizor v Rusiji: to se od začetka vojne še ni zgodilo #video

Ukrajinske obrambne sile so oznanile, da so sestrelile ruski nadzvočni strateški bombnik tupoljev TU-22M3, ki je še danes v zgodnjih jutranjih urah sodeloval v napadih Rusije na Ukrajino z raketami in brezpilotnimi letalniki. Bombnik je po zadetku v spirali strmoglavil na ozemlje Rusije približno 300 kilometrov od ukrajinske meje. Če navedbe ukrajinskih obrabnih sil držijo, gre za prvo sestrelitev ruskega letala tega tipa od začetka vojne.

Nadzvočni bombnik tupoljev TU-22M3, ki je bil po navedbah ukrajinskih virov danes v zgodnjih jutranjih urah med drugim udeležen v raketnih napadih na ukrajinsko obalno mesto Odesa z raketami KH-22 (oziroma X-22) (vir), je strmoglavil približno 300 kilometrov od meje med Rusijo in Ukrajino v regiji Stavropol.

To je za ruske medije danes najprej potrdil guverner regije Vladimir Vladimirov, ki je med drugim dejal, da se je posadka bombnika izstrelila še pred strmoglavljenjem in se trenutno zdravi v bolnišnici, a da enega od članov posadke še vedno pogrešajo.

Z ruskega obrambnega ministrstva so kasneje sporočili, da je eden od štirih članov posadke bombnika dolgega dosega umrl, enega še iščejo, dva pa sta v bolnišnici, je poročala tiskovna agencija Tass. Razlogov za strmoglavljenje letala rusko obrambno ministrstvo ni omenjalo.

Bombnik tupoljev TU-22M3 je strmoglavil v spirali. Foto: posnetek zaslona

V ruskih napadih na ukrajinsko regijo Dnipropetrovsk je bilo ponoči ubitih najmanj osem ljudi, med njimi dva otroka, še 18 pa je bilo ranjenih, je danes sporočilo ukrajinsko notranje ministrstvo. O napadih poročajo tudi iz ruske regije Belgorod, kjer oblasti trdijo, da je zračna obramba sestrelila 25 ukrajinskih dronov. Napad ni terjal žrtev.



Po navedbah ukrajinskega notranjega ministrstva je šest oseb, med njimi dva otroka, stara šest in osem let, umrlo v kraju Sinelnikovski. Še dve osebi sta bili ubiti v Dnipru, kjer je bilo ranjenih tudi 16 ljudi. Skupno je sicer Rusija ponoči proti Ukrajini izstrelila 22 raket in 14 brezpilotnih letalnikov, je sporočila ukrajinska vojska in dodala, da je zračna obramba sestrelila 29 ruskih izstrelkov. (STA)

Odgovornost je prevzela Ukrajina

Uporabniki družbenih omrežij, kjer je zaokrožilo več posnetkov strmoglavljenja ruskega letala, so sprva špekulirali, da je bila nesreča posledica okvare, a je odgovornost za uničenje bombnika nato prevzela Ukrajina.

Prek uradnega profila ukrajinskih obrambnih sil na družbenem omrežju X so oznanili, da so ob letalu tupoljev TU-22M3 sestrelili tudi več ruskih raket in 14 brezpilotnih letalnikov iranskega porekla šahed:

The Ukrainian Air Force shot down the enemy Tu-22M3 strategic bomber, which russia used to attack Ukrainian cities.



In addition, our warriors repelled another massive air attack and shot down 29 aerial targets:

◾️2 Kh-101/Kh-555 cruise missiles

◾️14 Shahed UAVs

◾️11 Kh-59/Kh-69… pic.twitter.com/lw2zN5TXIn — Defense of Ukraine (@DefenceU) April 19, 2024

Gre torej za prvo sestrelitev ruskega nadzvočnega bombnika tupoljev TU-22M3 od začetka vojne v Ukrajini.

Ukrajina je eno tako letalo sicer že uničila, a je bilo takrat parkirano v letalski bazi Soltsy-2 blizu Sankt Peterburga v Rusiji, ki so jo ukrajinske sile 19. avgusta lani napadle z brezpilotnimi letalniki:

Uničenje skrivnostne in zelo redke ruske opreme

Rusija je ta teden ob bombniku TU-22M3 sicer utrpela še eno zelo bolečo izgubo.

Ukrajinske obrabne sile so v četrtek namreč razkrile, da sta bila med sredinim napadom na rusko vojaško oporišče Džankoj na polotoku Krim uničena baterija protizračne obrambe S-400 s štirimi lanserji raket in nadzorni radarski center Fundament-M.

On April 17, 2024, as a result of a successful operation by the Armed Forces of Ukraine at the military airfield in Dzhankoi in Crimea, the following russian targets were destroyed or critically damaged:

● 4x S-400 air defense missile launchers

● 3x radar detection systems

●… pic.twitter.com/FCNIOUPtTy — Defense of Ukraine (@DefenceU) April 18, 2024

O tem kosu opreme je znanega zelo malo, šlo pa naj bi za izredno zmogljiv in zaradi tega za Rusijo tudi celo dragocen kritičen element ruskega zaznavanja ter obrambe pred zračnimi napadi, ki je združljiv s tako rekoč vsemi drugimi ruskimi protiletalskimi sistemi in lahko hkrati sledi kar deset tisoč potencialnim tarčam (vir).

Po neuradnih informacijah naj bi Rusija do sredinega ukrajinskega napada posedovala zgolj dva ali tri tovrstne radarske centre.