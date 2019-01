Izraelska vojska napada "iranske tarče" v Siriji. Najmanj 11 mrtvih. #video

Izraelska vojska je danes sporočila, da napada iranske sile na ozemlju Sirije. Kot so sporočili na Twitterju, napadajo položaje sil Kuds iranske revolucionarne garde. Ob tem so sirsko vojsko opozorili, naj ne poskuša škodovati izraelski vojski ali ozemlju. Po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice je napad terjal najmanj 11 žrtev.

Izraelska vojska je z letali in raketami zemlja-zemlja napadla več ciljev okoli sirske prestolnice, med drugim mednarodno letališče v Damasku.

Tarča Hezbolah in iranski borci

Sirski državni mediji so poročali, da je sirska zračna obramba odgovorila na napad. Po navedbah ruske vojske je zračna obramba uničila sedem izstrelkov, ki so jih izstrelili štirje izraelski lovci F-16.

Kot je sporočil sirski observatorij, so Izraelci napadli iranske in sirske vojaške položaje južno od Damaska, pri čemer je bilo ubitih 11 režimskih borcev, med njimi dva Sirca. Tarča napada so bila skladišča orožja libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah in iranski borci.

Izraelski protiraketni obrambni sistem prestregel raketo

To je bil po navedbah observatorija najhujši izraelski napad v Siriji od lanskega maja, ko je bilo v izraelskih napadih ubitih 27 režimskih borcev, med njimi 11 Irancev.

Izraelska vojska je v nedeljo sporočila, da je protiraketni obrambni sistem prestregel raketo, ki je priletela s severa Golanske planote.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v nedeljo izjavil, da ima Izrael "stalno politiko - napadati iranske utrdbe v Siriji in prizadeti vsakogar, ki poskuša prizadeti nas".