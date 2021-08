Izrael odgovoril na zažigalne balone iz Gaze

Izrael je izvedel letalske napade na položaje palestinskega gibanja Hamas na območju Gaze. S tem so odgovorili na zažigalne balone, ki so v soboto na ozemlje Izraela prileteli s tega palestinskega območja, in na nasilne izgrede, ki so potekali tam, je sporočila izraelska vojska. Po navedbah oblasti v Gazi izraelski napadi niso zahtevali žrtev.

"Tarča napadov sta bila Hamasov vojaški kompleks, ki ga uporabljajo za proizvodnjo orožja in urjenje, ter vhod v teroristični predor pri Džabaliji," je zapisala izraelska vojska. "Napadi so bili odgovor na zažigalne balone, ki jih je Hamas poslal na izraelsko ozemlje, in nasilne izgrede, ki so potekali v soboto zvečer," so dodali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

V soboto zvečer so na območju meje med Gazo in Izraelom izbruhnili spopadi med izraelsko vojsko in palestinskimi protestniki. Vojska je uporabila solzivec in zvočne granate, protestniki pa so zažigali pnevmatike. Po navedbah zdravstvenega ministrstva v Gazi je bilo pri tem ranjenih enajst Palestincev, od tega trije s pravimi naboji.

Izraelski gasilci so ob tem poročali, da so z območja Gaze prileteli zažigalni baloni, ki so v Izraelu povzročili dva požara grmičevja.

Izraelski premier Naftali Benet je iz Washingtona, kjer se je v petek srečal z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom, sporočil, da je Hamas odgovoren za vse težave, ki prihajajo z območja Gaze. "Kot sem že povedal, naša dejanja v Gazi služijo našim interesom," je poudaril.