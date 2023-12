Izrael silovito napada. Poročajo o več smrtnih žrtvah. #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Število potrjenih smrtnih žrtev v več kot en mesec trajajoči izraelski letalski in kopenski ofenzivi v Gazi bo v kratkem preseglo 18 tisoč. Foto: Reuters

Izrael je davi nadaljeval silovite napade na mesti Rafa in Han Junis na jugu Gaze, od koder poročajo o več deset smrtnih žrtvah. Izraelska vojska je pred tem ponoči izvedla več racij na zasedenem Zahodnem bregu in ciljala tarče na območju Libanona in Sirije, poročajo tuje tiskovne agencije.