Slekli so palestinske ujetnike in jih prisilili v paradiranje po Gazi #vŽivo

V javnosti so se pojavili posnetki izraelskih medijev, ki prikazujejo na desetine palestinskih moških, ujetnikov izraelske vojske, slečenih do spodnjega perila. Prisilili so jih, da so paradirali po osrednjem trgu v Gazi, kjer so imeli shode teroristi Hamasa, piše The Telegraph.

Footage from Gaza shows Israeli troops detaining dozens of Palestinian men. Unclear if they are Hamas operatives or not. pic.twitter.com/HnOgdyeWNV — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 7, 2023 Poudarki dneva:



6.30 Palestinske ujetnike slekli in prisilili v paradiranje po Gazi

6.30 Palestinske ujetnike slekli in prisilili v paradiranje po Gazi

Posnetki, ki so jih objavili izraelski mediji, prikazujejo, kako izraelske obrambne sile aretirajo na desetine Palestincev, ki naj bi se predali v begunskem taborišču Džabalija in na drugih območjih na severu.

Footage has emerged appearing to show the Israeli military detaining dozens of Palestinian men in northern Gaza - with some stripped to their underwear.



Read more 👇 https://t.co/5xsRevOEKG — Sky News (@SkyNews) December 8, 2023

Videti je tudi slečene moške, ki jih vozijo v zadnjem delu tovornjaka, kasneje pa na kolenih, z zvezanimi rokami na hrbtu.

Footage circulated by Israeli media shows Israel’s military kidnapping Palestinians from Gaza and stripping them naked. pic.twitter.com/1oQn2g1qBj — Quds News Network (@QudsNen) December 7, 2023

Izraelska vojska fotografij ni komentirala, zdi pa se, da so bile vsaj nekatere od njih posnete iz vozil izraelske vojske. Portal Walla je poročal, da so se moški predali izraelski 261. rezervni brigadi, in dodal, da so "osumljence slekli, da bi izključili možnost, da bi na sebi nosili orožje", še piše The Telegraph.