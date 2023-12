Bidnova administracija od kongresa zahteva odobritev prodaje granat Izraelu #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bidnova administracija je zaprosila kongres za odobritev prodaje 45 tisoč granat za izraelske tanke merkava za uporabo v napadu na Hamas v Gazi, so sporočili štirje viri, vključno s sedanjim in nekdanjim uradnikom ZDA. Izrael naj bi sicer redno uporabljal tanke merkava v napadih na Gazo in južno mejo z Libanonom.