Izrael in Islamski džihad dosegla prekinitev ognja

Po petih dneh obstreljevanja so Izrael in palestinski skrajneži Islamskega džihada v soboto sklenili prekinitev ognja, ki pa sta jo po začetku veljave ob 22. uri po lokalnem času kršili že obe strani. Prekinitev ognja sta dosegli ob posredovanju Egipta, poročajo tuje tiskovne agencije.

V izraelskih napadih je bilo od torka ubitih 33 Palestincev na območju Gaze. Po palestinskih virih so bili med žrtvami tudi civilisti, izraelska vojska pa trdi, da je napadala samo položaje Islamskega džihada. V raketnih napadih slednjega pa sta bili v Izraelu do sobote ubiti dve osebi − Izraelec in Palestinec, ki je tam delal.

Noč je minila mirno

Po začetku veljave prekinitve ognja, ki sta jo potrdili obe strani ob opozorilu, da bosta v primeru napadov druge strani nanje odgovorili, so nekaj časa še poročali o izstrelitvi nekaj raket z območja Gaze. Poročali so tudi o izraelskem obstreljevanju, noč pa je nato minila mirno.

Smrtonosno nasilje v minulih petih dneh je bilo najhujše od avgusta lani. Začelo se je po torkovem napadu izraelskih sil, v katerem so na območju Gaze ubili tri poveljnike Islamskega džihada, ki ga kot terorističnega opredeljujejo Izrael, ZDA in Evropska unija.

Izrael in Islamski džihad sta se zahvalila Egiptu za posredovanje, prekinitev ognja pa so že pozdravile tudi ZDA.