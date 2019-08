Izrael ameriškima kongresnicama prepovedal vstop v državo

Kongresnici naj bi po prvotnih načrtih v Izrael prispeli konec tedna, v okviru obiska pa naj bi šli tudi na palestinska ozemlja. Izraelske oblasti so odločitev o prepovedi sporočile zatem, ko jih je k temu pozval ameriški predsednik Donald Trump, ki ga demokratski kongresnici pogosto kritizirata, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot je tvitnil Trump, bi bilo znamenje velike šibkosti, če bi Izrael kongresnicama dovolil vstopiti v državo. "Sovražita Izrael in vse Jude," je zatrdil in nadaljeval, da ju nič ne more odvrniti od tega stališča.

Rashida Tlaib je sicer palestinskega porekla. Izraelske oblasti so sporočile, da bodo še preučile njeno prošnjo za obisk pri svojcih na Zahodnem bregu.

Šrvi muslimanski kongresnici, ki se zavzemata za sankcije proti Izraelu

Foto: Reuters Rashida Tlaib in Ilhan Omar sta prvi muslimanski kongresnici in podpornici protiizraelskega gibanja BDS, ki se zavzema za sankcije proti Izraelu in bojkot te države zaradi njene politike do Palestincev.

Po poročanju ameriških medijev naj bi do nedelje prispeli na letališče v Tel Avivu, nato naj bi v spremstvu palestinskih predstavnikov obiskali Tempeljski grič v Jeruzalemu, šli pa naj bi tudi v mesta Betlehem, Hebron in Ramala na Zahodnem bregu.

Izrael aktivistom organizacij, ki pozivajo k bojkotu Izraela, od lani prepoveduje vstop v državo.