Izkušnja kot iz nočne more: milijoni komarjev na kupu #video

Domačin Aleksej Ponomarjov je opisal, kako se je z avtomobilom vozil skozi gost oblak komarjev. "Ne morem reči, na kakšni višini so se premikali ti roji, zdelo se mi je, da so se vili vse do neba. Bilo jih je mnogo, tako v naselju kot zunaj njega," je dodal.

Podobni dogodki na Kamčatki niso redkost, a letos jih je še posebej veliko, poroča Russia Beyond. Ljudmila Lobkova, entomologinja iz državnega rezervata Kroncki, pojasnjuje, da pojav ni nič strašnega, saj gre za samce komarjev, ki ne napadajo toplokrvnih živali in ljudi, ampak krožijo okoli ene ali več samic zaradi parjenja. Domačini načeloma brez težav sprejemajo številne komarje, ki sicer niso prijetni, vendar ne napadajo.