Izid volitev v Španiji še kar v zraku

V Španiji je po skoraj sto odstotkih preštetih glasov nedeljskih volitev jasno, da naveza desnosredinske Ljudske stranke (PP) in skrajno desne stranke Vox ne bo imela večine v parlamentu. Ker jasne poti do oblikovanja nove vlade nimajo niti vladajoči socialisti, se ponuja več scenarijev, eden izmed njih je tudi razpis novih predčasnih volitev.

Ljudska stranka, ki jo vodi Alberto Nunez Feijoo, bo v spodnjem domu parlamentu imela predvidoma 136 poslancev, socialisti premierja Pedra Sancheza pa 122. Glede na zadnje volitve novembra 2019 bi PP tako pridobila 47 sedežev, socialisti pa dva.

Dve največji tradicionalni stranki bosta tako znova vodilni sili v 350-članskem kongresu, a nobena od njiju nima jasne poti do parlamentarne večine, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Nacionalistični Vox je glede na volitve 2019 poslabšal rezultat in se mu obeta 33 sedežev, 19 manj kot v sedanjem parlamentarnem sklicu.

Koalicija levih strank Sumar, ki velja za naravnega potencialnega zaveznika socialistov, naj bi medtem dobila 31 sedežev. Leva stranka Podemos, neke vrste predhodnica naveze Sumar, je na volitvah leta 2019 prišla do 35 sedežev.

Skupaj bi tako desni pol imel 169 sedežev, šest manj od absolutne večine, levi pa 153, torej 19 manj od večine. Preostalih 27 sedežev si bodo razdelile manjše, večinoma regionalne stranke.

Feijoo: Oblikovanje vlade pripada nam

"Prevzemam odgovornost za oblikovanje vlade v skladu z večinsko voljo Špancev in prosim, da se vsi vzdržijo želje po oviranju Španije," je po razglasitvi izidov zbranim v prestolnici sporočil konservativni vodja Nunez Feijoo. Prepričan je, da mora mandat za oblikovanje vlade prejeti zmagovalka volitev, torej njegova PP.

PP lahko računa na podporo konservativne UPN, regionalne stranke iz pokrajine Navara, in koalicije strank s Kanarskih otokov, s čimer pa bo imela še naprej štiri glasove premalo za večino.

Teoretično bi podporo PP lahko iskala tudi pri konservativni baskovski PNV, ki pa je vnaprej napovedala, da ne bo v koaliciji s stranko Vox, ki zagovarja ukinitev regionalnih avtonomij, še navaja EFE.

Poraženec Sanchez vseeno zadovoljen

Sanchez je bil kljub porazu lahko zadovoljen z dejstvom, da je njegova stranka v nasprotju s pričakovanji celo povečala število poslancev.

"Nazadnjaški blok, ki je želel izničiti ves napredek, ki smo ga dosegli v zadnjih štirih letih, je propadel," je dejal svojim podpornikom ter jim sporočil, da je še naprej pripravljen voditi državo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Socialisti bi si z glasovi levih in sredinskih strank iz Katalonije, Baskije in Galicije lahko zagotovili 172 glasov podpore, za večino pa bi morali prepričati še poslance katalonske JxCat.

Katalonci malo verjetno v pomoč Sanchezu

Če v prvem krogu glasovanj kandidat za premierja ne zbere absolutne večine, v drugem krogu zadostuje že navadna večina. V tem primeru bi lahko JxCat Sanchezu omogočila nov mandat že s tem, da bi se njenih sedem poslancev vzdržalo glasovanja. Ta načrt se zdi malo verjeten, potem ko je voditeljica te stranke Miriam Nogueras v volilni noči sporočila, da v nobenem primeru ne namerava pomagati Sanchezu.

Hipotetično bi lahko prišlo tudi do manjšinske vlade in sprotnih projektnih povezovanj, glede na izide pa niso izključene niti skorajšnje ponovne volitve. Tako se je zgodilo tudi leta 2019, ko so morali Španci na volitve dvakrat, aprila in novembra.

Sanchez vsilil predčasne volitve

Predčasne volite letos sicer potekajo zaradi velikega poraza socialistov na nedavnih regionalnih volitvah. Premier Sanchez se je za volitve odločil, čeprav je Španija ravnokar prevzela predsedovanje Svetu EU. Kritik je bil deležen tudi, ker so volitve potekale sredi izjemno vročega vremena in poletnih počitnic.

Udeležba je bila kljub temu nekoliko višja kot leta 2019, saj je svoj glas oddalo več kot 70 odstotkov upravičencev, še navaja EFE.