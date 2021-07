Izdelovali so eksploziv, ki bi ga podtaknili v mestu, krivih tudi šest srednješolcev #video #foto

V Hongkongu so aretirali devet ljudi, med njimi šest srednješolcev, osumljenih sodelovanja v terorističnih dejavnostih. Policijsko poročilo še navaja, da so bili osumljeni prijeti po obvestilu, da nameravajo izdelati eksplozivne naprave, ki bi jih namestili v mestu.

Med devetimi aretiranimi ljudmi je šest srednješolcev, navaja hongkonška policija. V improviziranem laboratoriju v nekem hostlu naj bi poskušali narediti eksploziv, ki so ga nameravali namestiti na sodišče, v predore, na železniške tire in v koše za smeti.

Hong Kong police arrest nine suspected of terrorist activities https://t.co/wZh4sEkKlT pic.twitter.com/P6Wy4Xfqcf — Reuters (@Reuters) July 6, 2021

Glavni namen je bil povzročiti čim več škode v družbi, so še sporočili policisti. Incident sovpada s političnimi nemiri v Hongkongu, dve leti po večmesečnih množičnih protestih v tem mestu. Prijeli so pet moških in štiri ženske, stare od 15 do 39 let.

