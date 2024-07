Iz vsega sveta poročajo o množičnem izpadu IT

Why is Crowdstrike doing changes on a Friday pic.twitter.com/zJ95ZxXzdN — HappySCCM (@HappySCCM) July 19, 2024

Med prvimi so o težavah pri zagonu računalniških naprav začela opozarjati avstralska podjetja, z začetkom novega delovnega dne pa poročila o težavah zdaj prihajajo tudi iz Evrope, poroča portal The Verge.

Po Avstraliji ne delujejo nekatere samopostrežne blagajne, v Novi Zelandiji pa je prizadeto tudi računalniško omrežje tamkajšnjega parlamenta.

Ne dela kanal Sky News

Izpade imajo na letališču v Sydneyu, z leti je prenehal United Airlines, težave ima tudi platforma London Stock Exchange. V Združenem kraljestvu so prizadeta železniška omrežja, prav tako ne dela kanal Sky News. S težavami se je med drugim soočala tudi londonska borza, a naj bi po poročanju BBC že delovala normalno.

V Španiji so morali odpovedati številne lete, berlinsko letališče je objavilo, da prihaja do zamud oziroma odpovedi letov zaradi "tehnične napake". Tudi eden največjih evropskih letalskih prevoznikov Ryanair je sporočil, da ima IT-težave, kar vpliva na odhode letov.

"Sprejemamo blažilne ukrepe"

Kot navajajo mediji, naj bi bile težave povezane z Microsoftovimi storitvami Azure in 365 ter pomanjkljivo posodobitvijo podjetja CrowdStrike.

Iz podjetja CrowdStrike so sporočili, da so ugotovili težavo in razveljavili pomanjkljivo posodobitev, vendar po poročanju The Verge to ne pomaga računalnikom, ki so že bili prizadeti.

Trdijo, da sprejemajo "blažilne ukrepe". "Posredovali bomo dodatne posodobitve, ko bomo lahko. Naše IT ekipe aktivno preiskujejo, da bi ugotovile glavni vzrok težave," so zapisali.