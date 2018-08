Iz Dubrovnika boste lahko leteli v ZDA

Hrvaška bo po 28 letih znova dobila neposredno letalsko povezavo z ZDA, potem ko je ameriška letalska družba American Airlines napovedala sezonske polete letal boeing 767-300 med Dubrovnikom in Philadephio od začetka junija do konca septembra 2019, so potrdili na dubrovniškem letališču. Hrvaški se obetajo tudi nove medcelinske letalske povezave.

Neposredna letalska povezava z ZDA je učinek dolgotrajnih pogajanj med letališčem v Dubrovniku in največjo svetovno letalsko družbo American Airlines, so zapisali na spletni strani dubrovniškega letališča. Kot so dodali, bodo ameriška letala, na katerih je več kot 200 sedežev, povezovala Dubrovnik in Philadelphio trikrat tedensko od 7. junija do 27. septembra 2019.

V Phillyju živi ena večjih skupnosti Hrvatov v ZDA

Philadelphia je eno izmed večjih letalskih vozlišč na severovzhodu ZDA, v tamkajšnji zvezni državi Pensilvaniji pa živi ena izmed največjih skupnosti Hrvatov v ZDA. Poleg tega na Hrvaškem beležijo povečano zanimanje za turistične obiske gostov iz ZDA.

American Airlines ima nekaj manj kot tisoč letal, letno prepeljejo več kot 200 milijonov potnikov. Dnevno opravijo 6.700 letov med 350 letališči. Zaposlujejo 122 tisoč ljudi.

Foto: Reuters

Prihodnji mesec povezava z Azijo

Hrvaška bo sicer že prihodnji mesec dobila novo medcelinsko povezavo z Azijo. Korean Air bo trikrat tedensko neposredno letalsko povezovala Seul in Zagreb.

Letos uvedli več koz 70 novih povezav

Medtem potekajo pogajanja o neposrednih letalskih povezavah med Zagrebom in Pekingom kot tudi o poletih med hrvaško prestolnico in Tokiom na Japonskem ter Montrealom v Kanadi, je poročal Večernji list prejšnji četrtek.

Zagreb ima neposredne medcelinske povezave s Torontom v Kanadi ter z Doho v Katarju in Dubajem v Združenih arabskih emiratih.

Hrvaška je letos uvedla več kot 70 novih letalskih povezav, kažejo podatki hrvaške turistične skupnosti (HTZ). Na hrvaških letališčih je bilo v prvih sedmih mesecih nekaj manj kot 5,8 milijona potnikov, kar je približno 600 tisoč potnikov več kot v enakem obdobju lani.