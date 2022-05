Iz Donave izvlekli truplo. To bi lahko bil Matej Periš.

Srbski mediji poročajo, da so v sredo iz Donave izvlekli truplo mladeniča, ki po postavi in ​​oblačilih ustreza pogrešanemu Mateju Perišu iz Splita. Njegov oče Nenad je za Telegraf.rs povedal, da ga je poklicala policija, in dodal, da prihaja v Beograd.

"DNK je še treba primerjati, a glede na oblačila se zdi, da ustreza Mateju. No, to ti lahko rečem, drugega za zdaj nimam. Zelo težko mi je, pričakovali smo kakšno bolj veselo informacijo, a s tem se moramo spoprijeti, jaz in moja družina. Tako je, več ne morem reči. Zelo težko mi je. Prišel bom v Beograd," je za Telegraph povedal Nenad Periš, Matejev oče.

Spomnimo, da so Mateja Periša prijatelji nazadnje videli 31. decembra 2021. Nato so beograjski policiji povedali, da ne vedo, kje je. Vsi skupaj so bili v Beogradu, izginotje so prijavili 31. decembra zjutraj, a policija izginotja ni takoj zabeležila, ampak jim je svetovala, naj obiščejo bolnišnice. Istega dne ob 18. uri so uradno začeli iskanje.

Štiri mesece in pol pozneje srbski mediji poročajo, da so iz Donave izvlekli truplo, ki po oblačilih in postavi ustreza Mateju.