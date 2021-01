Italijanski premier Giuseppe Conte odstopil

Iz urada italijanskega predsednika so sporočili, da je Mattarella danes sprejel premierja Conteja, ki mu je ponudil odstop. Predsednik je odstop sprejel. "Predsednik si bo vzel čas za odločitev in je vlado zaprosil, naj opravlja tekoče posle," so navedli po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Prve pogovore s predstavniki političnih strank so v predsednikovem uradu napovedali za sredo popoldne.

V njegovih rokah je končna odločitev, saj je on tisti, ki imenuje mandatarja in lahko skliče predčasne volitve, če se ne najde vladne večine. Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP obstajajo štiri možnosti razpleta krize. Med temi so tretja vlada pod vodstvom Conteja, oblikovanje nove vlade brez dosedanjega premierja, oblikovanje tehnokratske vlade in predčasne volitve, piše STA.

Nima zagotovljene večine v senatu

Za odstop se je Conte odločil, ker mu v senatu ni uspelo zagotoviti zadostne podpore svoji vladi. Sredi meseca je namreč iz vlade izstopila manjša koalicijska partnerica Živa Italija (IV) nekdanjega premierja Mattea Renzija. Conte je šel nato po zaupnico v parlament in jo dobil v obeh domovih. Kljub temu pa je njegova vlada oslabljena, saj nima zagotovljene večine v senatu.

Odstopil je, tik preden bi senat v sredo odločal o reformi v pravosodju. V Renzijevi stranki jo načeloma še vedno podpirajo, a so že napovedali, da reforme ne bodo podprli. To pa pomeni, da bi lahko predlogi tudi padli, saj Contejeva vlada brez senatorjev IV nima večine v zgornjem domu italijanskega parlamenta, še piše STA.