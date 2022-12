Italijanski poslanci dali zaupnico vladi, sprejeli tudi proračun

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanska vlada je v petek zvečer v poslanski zbornici dobila zaupnico, po enourni razpravi pa je bil nato sprejet še predlog zakona o proračunu za leto 2023. V njem je pričakovano spremenila napoved primanjkljaja, in sicer na 4,5 odstotka BDP, in v luči energetske krize potrdila več kot 20 milijard evrov pomoči za podjetja in gospodinjstva.