Polavtomatski sistem določanja prepovedanega položaja tudi v Italiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Polavtomatski sistem za določanje prepovedanega položaja, ki ga je razvila Mednarodna nogometna zveza Fifa in je bil uporabljen na svetovnem prvenstvu v Katarju, so uvedli po posvetu z italijansko sodniško zvezo (AIA), so dodali pri FIGC.

To tehnologijo so sicer prvič preizkusili februarja na klubskem svetovnem prvenstvu v Abu Dabiju, uporabljali pa so jo tudi v skupinskem delu lige prvakov.

Italijansko prvenstvo se bo po premoru zaradi SP nadaljevalo 4. januarja.

Preberite še: