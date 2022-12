V streljanju na upravnem odboru umrla tudi prijateljica italijanske premierke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj so bile v italijanski kavarni v Rimu ubite tri ženske, potem ko je moški streljal v enem od lokalov, pri tem pa ranil še štiri ljudi, od tega tri huje. Streljanje se je zgodilo med sestankom dela odbora stanovalcev lokalnega bloka. Italjanska premierka Giorgia Meloni je v objavi na družbenem omrežju zapisala, da je bila ena izmed ubitih žensk njena prijateljica.

57-letni osumljenec je že v priporu. Po poročanju ima zgodovino sporov z nekaterimi člani odbora, poroča BBC.

Župan Rima Roberto Gualtieri je streljanje opisal kot "hudo epizodo nasilja" in dejal, da se bo danes udeležil nujnega sestanka.

Pred policijo so osumljenca obvladali stanovalci

Luciana Ciorba, podpredsednica odbora, je bila v času streljanja v kavarni v okrožju Fidene, poroča italijanski časnik La Repubblica. Povedala je, da je strelec v nedeljo vstopil v bar in vpil, da bo vse pobil, preden je uporabil svojo pištolo. Preden ga je policija pridržala, naj bi ga obvladali drugi stanovalci.

Eden izmed domnevno dveh ranjenih žensk in dveh moških je še vedno v resnem stanju.

Italijanska premierka Giorgia Meloni, ki je oktobra postala prva italijanska premierka, je v svoji objavi na Facebooku zapisala, da je bila ena izmed ubitih žensk njena prijateljica Nicoletta Golisano. Drugi mrtvi ženski sta bili Elisabetta Silenzi in Sabina Sperandio.

V objavi na Facebooku je premierka družini pokojne izrazila sožalje ter dodala, da se bo svoje prijateljice vedno spominjala po tem, da je bila lepa in srečna.

"Nicoletta je bila zaščitniška mati, iskrena in diskretna prijateljica, močna in krhka ženska hkrati. Predvsem pa je bila profesionalka z nenavadnim občutkom dolžnosti. Ravno tisti občutek dolžnosti jo je v nedeljo zjutraj odpeljal tja, kjer je med sestankom upravnega odbora stanovanjskega bloka v Rimu čakal moški, da jo ustreli in ubije, skupaj z dvema drugima ženskama," je zapisala Melonijeva.

"Nicoletta je bila moja prijateljica. Zapustila je moža Giovannija in čudovitega desetletnega fanta Lorenza. Skupaj z njeno družino so bile uničene tudi druge družine, ki jim izrekam najgloblje sožalje," je Melonijeva še zapisala v čustvenem sporočilu.

Dodala je, da upa, da bo pravici zadoščeno.

Osumljenec naj bi bil v sporu z upravnim odborom stanovanjskega bloka

Policija uradno še ne komentira motiva osumljenca. Napad naj ne bi bil politično motiviran. Poročila kažejo, da sta bila osumljenec in upravni odbor stanovanjskega bloka že nekaj časa v hudem sporu.