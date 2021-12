Italijanska policija aretirala zloglasnega kriminalca

Italijanska policija je danes na Sardiniji aretirala 79-letnega Graziana Mesino, ki je večino svojega življenja preživel v zaporu in že večkrat pobegnil. Trenutno bi moral prestajati 24-letno zaporno kazen zaradi prekupčevanja z drogo, a je pobegnil, preden so ga obsodili, poročajo tuje tiskovne agencije.

Mesina, ki so ga aretirali v vasi Desulo, je eden najbolj znanih kriminalcev na Sardiniji, ki ga hkrati spoštujejo in se ga bojijo.

V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja je pripadal tolpi ugrabiteljev, ki so zagovarjali protikapitalistična stališča in pogosto ugrabljali industrialce in politike. Poznani so tudi njegovi pobegi iz zaporov, bolnišnic in z vlakov. V zaporu je sicer preživel več kot 40 let.

Denar izsilil tako, da so sedemletniku odrezali del ušesa

Na otoku je tako vpliven, da je leta 1992 uspešno posredoval v primeru ugrabitve mlajšega fanta, da so ga izpustili. Primer je bil odmeven, saj so ugrabitelji skušali izsiliti denar tako, da so odrezali del ušesa sedemletnika. Sina hotelirja so izpustili šele po 177 dnevih. Podrobnosti glede vloge Mesine niso nikoli pojasnili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Leta 2004 je takratni italijanski predsednik Carlo Azeglio Ciampi pomilostil Mesino, a ker so ga zaradi prekupčevanja z drogo znova aretirali leta 2013, so pomilostitev razveljavili.