Italija zaostrila kazni za požige

Italija se to poletje spopada s številnimi požari, ki so zahtevali več smrtnih žrtev in povzročili ogromno škodo. V Rimu ocenjujejo, da so več sto požarov zanetili požigalci, zato se je vlada v ponedeljek odločila zvišati najvišjo kazen za namerni požig s štirih na šest let zapora, za požig iz malomarnosti pa z enega na dve leti zapora.