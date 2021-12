Italija bo skrajšala veljavnost potrdil o cepljenju, maske tudi na prostem

V Italiji so v zadnjem dnevu potrdili še 44.595 okužb z novim koronavirusom, kar je največ od začetka pandemije pred skoraj dvema letoma, so danes sporočili z ministrstva za zdravje. Kljub porastu števila okužb ostaja število hospitalizacij na nižji ravni kot pred enim letom. Vlada naj bi sicer zaradi grožnje omikrona še danes zaostrila ukrepe. Od 1. februarja naprej bodo potrdila o cepljenju veljavna le še pol leta, in ne devet mesecev kot sedaj. Maske bodo po novem obvezne tudi na prostem, na letališčih in mejnih prehodih pa nameravajo zaostriti nadzor.

V zadnjem dnevu je bolezen covid-19 v Italiji terjala 168 življenj, kar je precej manj od 550 smrti, kolikor so jih zabeležili v sredini lanskega novembra. Enako velja za število hospitalizacij. Lani je v sredini novembra bolnišniško oskrbo potrebovalo več kot 30 tisoč ljudi, od tega jih je bilo več kot tri tisoč na intenzivni negi, trenutno pa se v bolnišnicah zdravi več kot 8.700 covidnih bolnikov, od tega okoli tisoč na intenzivni negi, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

V državi se sicer že pospešeno širi koronavirusna različica omikron. Po ocenah pristojnih oblasti predstavlja omikron okoli 28 odstotkov vseh novih primerov okužb. Ocenjujejo, da se število primerov omikrona podvoji vsak drugi dan.

V Italiji se obeta zaostrovanje ukrepov

Italijanska vlada bo tako predvidoma še danes zaostrila ukrepe za zajezitev pandemije. Predvidoma bodo uvedli obvezno nošenje mask na prostem, skrajšali pa bodo tudi veljavnost cepljenja z devet na šest mesecev od februarja dalje, navaja Ansa.

Za obiske kinodvoran, gledališč in športnih dogodkov ter na javnem prevozu bodo predvidoma obvezne maske tipe FFP2. Covidno potrdilo bo po novem obvezno tudi za vse stranke v notranjih prostorih barov in restavracij. Trenutno potrdilo ni nujno, če nekdo samo nekaj spije ali poje za točilno mizo.

Danska še ena v vrsti držav, ki za vstop zahtevajo negativen test

Danske oblasti so danes napovedale, da bodo morali tujci od prihodnjega tedna ob vstopu v državo predložiti negativen rezultat testa na novi koronavirus, ne glede na njihov cepilni status. Testa pa ne bodo potrebovali tisti, ki so covid-19 v minulega pol leta preboleli in to lahko dokažejo. Nova zahteva bo v veljavo stopila s ponedeljkom in bo veljala najmanj do 17. januarja.

V primeru PCR-testa ta ne bo smel biti starejši od 72 ur, medtem ko bo lahko hitri antigenski test star največ 48 ur. Negativen rezultat testa bodo morali predložiti vsi, ki niso državljani ali rezidenti Danske, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojasnilo dansko ministrstvo za zdravje. Tudi za rezidente bo sicer veljala obveznost testiranja, a bodo test lahko opravili tudi v 24 urah po prihodu v državo.

Kazni v višini slabih 500 evrov

Kršiteljem novih pravil bo grozila kazen v višini 3.500 danskih kron oziroma približno 470 evrov. Obveznost testiranja sicer ne bo veljala za otroke, mlajše od 15 let, ljudi z obmejnih območij in tiste, ki so covid-19 preboleli.

Danska z današnjo odločitvijo sledi Švedski in Finski, ki sta podoben korak napovedali pred dnevi in ga bosta uvedli v torek oziroma sredo.

Na Danskem se sicer v zadnjih tednih spopadajo z rekordnim valom. Število novih okužb se je prejšnji teden v primerjavi s tednom pred tem povečalo za kar 50 odstotkov. Po navedbah ministra za zdravje Magnusa Heunickeja v državi že prevladuje različica omikron.