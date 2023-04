Iran in Savdska Arabija obnavljata vezi, iščeta mir v Jemnu

Informacije o prihodu savdskih diplomatov v Sano so zaenkrat še neuradne, a so v skladu z načrti za obnovitev skrhanih vezi med Teheranom in Rijadom.

Da bo iranska delegacija obiskala Rijad in Džedo z namenom odprtja veleposlaništva oziroma konzulata, je v televizijskem intervjuju potrdil namestnik iranskega zunanjega ministra Alireza Enajati. S podobnim namenom je Teheran v soboto obiskala diplomatska misija iz Savdske Arabije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vzajemno odpiranje veleposlaništev

Regionalna tekmeca Iran in Savdska Arabija sta se marca v Pekingu s pomočjo Kitajske dogovorila, da bosta obnovila diplomatske vezi in ponovno odprla svoja veleposlaništva. Dogovor določa, da bosta državi ponovno odprli veleposlaništva in začeli izvajati dogovore o varnostnem in gospodarskem sodelovanju, podpisane pred več kot 20 leti.

Odnosi med državama so se zaostrili leta 2016, ko so iranski protestniki zaradi usmrtitve spoštovanega šiitskega duhovnika Nimra al-Nimra napadli savdska diplomatska predstavništva, Savdska Arabija pa se je na napade odzvala s prekinitvijo diplomatskih vezi z Iranom.

V Jemnu sunitska Savdska Arabija in Iran, v katerem prevladujejo šiitski muslimani, podpirata nasprotujoči si strani. Medtem ko Teheran podpira uporniške Hutije, Rijad vodi vojaško koalicijo, ki je na strani mednarodno priznane vlade. Obe strani se za svoj vpliv borita tudi v Siriji, Libanonu in Iraku.