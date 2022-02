Incident na sodišču: osumljenec umora podivjal in skušal skočiti skozi okno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški policisti so 36-letnega osumljenca Romana Brnada, ki je do smrti pretepel 67-letno žensko, danes zjutraj pripeljali na zaslišanje na okrajno državno tožilstvo na Reki. Osumljenec je med zaslišanjem podivjal in poskušal skočiti skozi okno.