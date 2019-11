Identificirali vseh 39 žrtev iz tovornjaka v Essexu

Žrtve - 31 moških in osem žensk - so našli 23. oktobra v hladilni prikolici tovornjaka v Essexu na jugovzhodu Anglije.

Britanska policija je danes sporočila, da so identificirali vseh 39 žrtev, ki so jih 23. oktobra našli v hladilni prikolici tovornjaka v Essexu, in o tem obvestili njihove družine. Vsi so vietnamski državljani.

"To je pomemben korak v preiskavi in nam omogoča, da sodelujemo s kolegi iz vietnamske policije pri podpori družinam žrtev," je sporočil vodja preiskave Tim Smith. Dodal je, da bodo dali družinam žrtev čas, da sprejmejo novico, preden bo policija objavila dodatne informacije, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vietnamsko veleposlaništvo v Londonu je ob potrditvi, da so vse žrtve vietnamski državljani, izrazilo globoko žalost. "Še enkrat želimo izraziti naše globoko sožalje in sočutje žalujočim družinam," so sporočili.

V povezavi s tragedijo prijeli 11 ljudi

Žrtve - 31 moških in osem žensk - so našli 23. oktobra v hladilni prikolici tovornjaka v Essexu na jugovzhodu Anglije. Tovornjak je v Veliko Britanijo prispel iz Zeebruggeja v Belgiji prek pristanišča Purfleet na Temzi. Prvotno so poročali, da naj bi šlo za kitajske državljane. Nato se je oglasilo več vietnamskih družin, ki so izrazile bojazen, da so med mrtvimi njihovi sorodniki.

Policija je zaradi 39-kratnega uboja in zarote pri tihotapljenju ljudi ter pomoči pri nezakonitih migracijah in pranja denarja ovadila 25-letnega voznika tovornjaka Mauricea Robinsona s Severne Irske.

V Vietnamu so v zvezi s tragedijo na Otoku prijeli 11 ljudi zaradi pomoči pri nezakonitem potovanju v tujino.