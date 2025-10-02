Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

2. 10. 2025,
Četrtek, 2. 10. 2025, 6.43

24 minut

Bližnji vzhod

Humanitarna flotilja kljub prestrezanju ladij nadaljuje pot proti Gazi

Avtor:
Na. R.

Izraelske sile so v sredo zvečer in ponoči prestregle 13 ladij humanitarne flotilje Sumud, približno 30 pa jih nadaljuje pot proti Gazi, so ponoči sporočili aktivisti. Pričakujejo, da bodo Izraelci skušali prestreči tudi preostale ladje, vendar se ne nameravajo predati.

"Trideset ladij kljub neprestanim napadom izraelske okupacijske mornarice še vedno pluje proti Gazi, ki je oddaljena le 46 navtičnih milj (85 kilometrov)," so okrog 3. ure zjutraj zapisali v objavi na omrežju X.

Zatem so poročali o prestrezanju še treh ladij in ob tem zapisali, da "imajo prebivalci Gaze pravico, da na svojih obalah sprejmejo, kogarkoli želijo".

Humanitarna flotilja Sumud je pred enim mesecem odplula iz Španije, pridružilo pa se ji je okrog 45 ladij z več sto politiki, aktivisti in humanitarci na krovu. Med njimi je bila na eni izmed že prestreženih ladij tudi švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg.

"Več plovil flotilje Hamas-Sumud smo varno ustavili, njihove potnike pa prepeljali v izraelsko pristanišče. Greta in njeni prijatelji so zdravi in nepoškodovani," je na omrežju X v sredo pozno zvečer sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo. 

Izrael obtožuje aktiviste, da so povezani s palestinskim gibanjem Hamas. | Foto: Reuters Izrael obtožuje aktiviste, da so povezani s palestinskim gibanjem Hamas. Foto: Reuters

Hamas je poteze izraelske mornarice obsodil in prestrezanje ladij v mednarodnih vodah označil za "kaznivo dejanje piratstva in pomorskega terorizma", navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Španija in Italija, ki sta flotilji zagotovili spremstvo, sta aktiviste pozvali, naj se ustavijo, preden vplujejo v izraelsko izključitveno cono pred Gazo, in dejali, da njihove fregate te meje ne bodo prečkale, poroča AFP.

Politiki v obeh državah so pozvali aktiviste, naj opustijo svojo misijo, v Italiji pa so se medtem na ulicah Rima in Neaplja v sredo zvečer zbrali protestniki v podporo flotilji Sumud. 

V drugih državah so medtem tudi politiki obsodili ravnanje Izraela, zlasti v Turčiji in Kolumbiji. | Foto: Reuters V drugih državah so medtem tudi politiki obsodili ravnanje Izraela, zlasti v Turčiji in Kolumbiji. Foto: Reuters

