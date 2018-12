Huda železniška nesreča v Ankari: več smrtnih žrtev #video

Na prvih posnetkih s prizorišča nesreče je videti prevrnjene vagone, zveriženo pločevino in reševalce, ki iščejo ponesrečence. Reševalne ekipe iz zverižene pločevine rešujejo preživele potnike.

#BREAKING High-speed train and commuter train collided with each other in #Ankara. #Ankara Governorship announced that 4 people died,and at least 40 others wounded pic.twitter.com/DoOI4wLqxE — EHA News (@eha_news) December 13, 2018

Nesreča se je zgodila okoli 6.30 po krajevnem času, hitri vlak pa je bil na poti iz Ankare v mesto Konya v osrednji Turčiji.

Lokalni guverner Vasip Sahin je sporočil, da so že začeli s "tehnično preiskavo", zakaj je prišlo do nesreče.

#VIDEO Horrific video shows current scene after a train collided with another train in #Ankara pic.twitter.com/RNVOOV3HDU — Intl Breaking News (@intlbreaking) December 13, 2018

#UPDATE Four killed, 43 others injured in train crash in #Ankara, state media reports citing governor https://t.co/kIEHskCWze pic.twitter.com/KJlLX7McEl — CGTN (@CGTNOfficial) December 13, 2018

Julija v iztirjenju vlaka umrlo 24 ljudi

Zadnja večja železniška nesreča se je v Turčiji zgodila julija, ko je v iztirjenju vlaka, ki je bil na poti iz mesta Kapikuleen na severozahodu države v Istanbulu, umrlo 24 ljudi.