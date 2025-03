Hud udarec za Ukrajino: je operacija Kursk tik pred propadom? #video

Ruski vojski je po več mesecih načrtovanja uspel ogromen preboj v regiji Kursk, ki so jo ukrajinske sile delno zasedle lani poleti, so danes sporočili z ruskega ministrstva za obrambo. Ključen manever je bilo po navedbah Rusije tihotapljenje večjega dela ruskih vojakov po kar 15 kilometrov dolgem odseku plinovoda, prek katerega se je v nekaj dneh peš prebilo skoraj tisoč Rusov. Ozemlje v regiji Kursk, ki ga je zasedala Ukrajina, je sicer veljalo za pomemben pogajalski adut Ukrajine pred morebitnimi mirovnimi pogajanji z Rusijo.

Da so se ruski vojaki ukrajinskim silam za hrbet poskusili pritihotapiti prek plinovoda severovzhodno od Sudže v regiji Kursk, so v generalštabu ukrajinske vojske poročali že pretekli konec tedna, a zatrdili, da so napad uspešno odbili.

Plinovod v Suždi v ruski regiji Kursk Foto: Reuters

Toda operacija, ki jo je Rusija načrtovala več mesecev in sprožila v soboto, 8. marca, je bila po današnjih navedbah ruskih vojaških blogerjev – med drugim tudi Jurija Podoljaka, enega najbolj znanih – in ruskega ministrstva za obrambo uspešna.

Rusi naj bi bili tik pred vstopom v ključno mesto

Po ceveh, iz katerih so predhodno izčrpali plin, se je po navedbah ruskih virov Ukrajincem za hrbet prebilo okrog 800 ruskih vojakov, ki so nato zelo hitro ponovno osvojili okrog 12 manjših zaselkov in se zelo približali mestu Sudža, ki leži blizu meje med Rusijo in Ukrajino, oziroma že začeli vstopati v industrijsko cono Sudže.

Po zadnjih podatkih, dostopnih na interaktivnem zemljevidu bojišča v Ukrajini Deep State Map, ukrajinske sile sicer nadzorujejo le še manj kot 200 kvadratnih kilometrov ozemlja v regiji Kursk. Foto: Posnetek zaslona

Po navedbah ruskega ministrstva za obrambo so ruske sile v zelo kratkem času ponovno zavzele okrog sto kvadratnih kilometrov ozemlja, njihov osrednji cilj pa je zapreti "zanko" in preostale ukrajinske vojake, ki ostajajo v Kursku, obkoliti oziroma ujeti v žep, iz katerega ne bo preprosto pobegniti.

Nekateri ruski vojaški blogerji medtem tudi že trdijo, da so ukrajinske sile začele zapuščati položaje v Kursku in se umikati nazaj v Ukrajino.

Ozemlje, ki ga v Kursku nadzoruje Ukrajina, se hitro krči

Ukrajinski general Oleg Sirski je v ponedeljek sicer zatrdil, da ukrajinske sile v ruski regiji Kursk niso v nevarnosti, da bi bile obkoljene, in da se premeščajo zgolj zaradi iskanja optimalnejših točk za vzdrževanje obrambnih pozicij.

Prizor iz avgusta lani, ko je ukrajinska vojska nepričakovano zasedla več naselij v ruski regiji Kursk. Foto: Reuters

Ukrajina je avgusta lani z vdorom v regijo Kursk sicer presenetila marsikoga. Ukrajinske sile so v zelo kratkem času zavzele skoraj 1.400 kvadratnih kilometrov ozemlja v obmejni regiji, okupiran teritorij pa so nameravali uporabiti kot adut v morebitnih mirovnih pogajanjih.

Po zadnjih podatkih, dostopnih na interaktivnem zemljevidu bojišča v Ukrajini Deep State Map, ukrajinske sile sicer nadzorujejo le še manj kot 200 kvadratnih kilometrov ozemlja v regiji Kursk.