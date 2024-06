Hrvati zgroženi: bik ušel iz ringa in hudo poškodoval gledalca. Zahtevajo ukinitev bikoborb.

Na znameniti bikoborbi v Radošiću je bik hudo poškodoval moškega v rdeči majici, poroča Slobodna Dalmacija. Bika, ki se je odtrgal iz ringa, jim je takoj po incidentu uspelo obvladati, moški pa je v kritičnem stanju in so ga prepeljali v bolnišnico v Split.

"Bolnik je utrpel hudo poškodbo trebuha. Prestal je nujno operacijo, nato pa je bil hospitaliziran na intenzivnem oddelku kirurške klinike KBC Split," je povedala Kristina Bitanga, tiskovna predstavnica bolnišnice.

Na kraju nesreče so bili policisti in reševalci. Foto: Pixsell Spodaj si lahko pogledate, kako so videti bikoborbe v Radošiću.

Prijatelji živali: Ostro obsojamo vse bikoborbe

Takoj po bikoborbah so se oglasili v društvu Prijatelji živali, ki so zgroženi nad organizacijo takega dogodka in zahtevajo ukinitev. "Medtem ko je Kolumbija prejšnji teden prepovedala bikoborbe z namenom zaščite živali in, kot pravijo, kulturne preobrazbe, Hrvaška znova potrjuje, da je raven kulture odnosa do živali ostala v preteklih stoletjih. To dokazuje bikoborba v Radošiću, med katero je en bik poškodoval človeka, drugi pa je prebil zaščitno ograjo in pobegnil," so v sporočilu za javnost zapisali Prijatelji živali.

"Ostro obsojamo vse bikoborbe in nasploh uporabo živali za bojevanje! Obnašanje bikov v Radošiću je normalen in pričakovan odziv na trpinčenje, ki ga doživljajo," je dejala Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorka projekta v društvu Prijatelji živali.

Pojasnjuje, da organizatorji bojev kršijo zakon o zaščiti živali, ki prepoveduje napeljevanje živali proti drugi živali, njeno vzgajanje za agresivnost ter druge oblike zlorabe, kot sta vzbujanje strahu in izpostavljanje poškodbam. "Na t. i bikijadah v Dalmaciji in dalmatinski Zagori se izkorišča naravni instinkt živali, da druga drugo napadajo in se zbadajo," so zapisali.

"Začnimo končno živeti v 21. stoletju"

Že od leta 2006 se ljubitelji živali zavzemajo za prepoved bikoborb. Sprejet je bil sicer prvi zakon o zaščiti živali, ki je prepovedoval vse borbe živali razen tradicionalnih tekmovanj z biki. Izjemo so v zakon tik pred sprejetjem vključili z novelo. Leta 2012 je na to temo izšel tudi hrvaški film Sonja in bik.

Klopotan Kačavenda ob tem poudarja, da medsebojnega napadanja živali ne moremo imenovati tekmovanje, temveč mučenje živali: "Tradicija je kulturna dediščina, ki se prenaša iz roda v rod in pomeni kontinuiteto s preteklostjo. Iz tega je jasno, da bikoborbe ne morejo biti tradicija, saj so jih pri nas začeli intenzivneje organizirati šele sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja. A tudi če se ohranijo na stotine in tisoče let, začnimo končno živeti v 21. stoletju," je še navedla.

Prijatelji živali poudarjajo, da je tradicionalno dediščino in kulturne vrednote Dalmacije in dalmatinske Zagore mogoče ustrezneje promovirati, in namesto bojev predlagajo prirejanje razstav bikov. To bi ustrezalo izrazu "bikoborba", saj bi se ocenila fizični videz in vedenje živali. Še naprej bi potekala druženja in zabava, spodbujala bi se reja avtohtonih pasem, zmagovalci bi prejeli nagrade, vse pa bi potekalo brez nasilja ter nevarnosti za živali in ljudi.