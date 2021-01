Na Hrvaškem zabeležili najmlajšo žrtev zaradi covida-19: umrl je 11-letnik

Na Hrvaškem so zabeležili najmlajšo žrtev covid-19. Kot poroča Jutarnji list, je umrl 11-letni deček, pri katerem je prišlo do redkega zapleta.

Deček naj bi umrl ponoči na Infekcijski kliniki Dr. Frana Mihaljevića v Zagrebu, njegova smrt pa naj bi bila po neuradni informacijah Jutarnjega lista posledica okužbe s covid-19.

Dodajajo, da je pri dečku prišlo do večorganskega vnetnega sindroma v povezavi s covid-19 in nato še dodatnih zapletov.

Na Hrvaškem so sicer včeraj ob 4872 testih potrdili 599 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo je še 29 covidnih bolnikov. Trenutno je v državi aktivno okuženih 3232 ljudi, od tega jih 1468 potrebuje bolnišnično zdravljenje, 142 tudi pomoč ventilatorja.

Na pediatrični kliniki 24 otrok z večorganskim vnetnim sindrom

Več primerov z večorganskim vnetnim sindrom so opazili tudi v UKC Ljubljana. Kot je pred dnevi dejal vodja službe za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo s pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Tadej Avčin, gre pri večorganskem vnetnem sindromu za izrazito težko sistemsko vnetno reakcijo, v sklopu katere so lahko prizadeti različni organski sistemi, najpogosteje srce, prebavila, koža in oči, nekoliko redkeje pa pljuča, ledvica in možgani.

Na pediatrični kliniki so do zdaj obravnavali 24 otrok s tem sindromom, vsem otrokom so v krvi našli protitelesa na novi koronavirus, kar pomeni, da so preboleli covid-19. Otroci, ki so jih obravnavali, so bili pred sindromom zdravi otroci brez kroničnih bolezni. Štirje so prebolevali covid-19 s simptomi približno mesec pred pojavom večorganskega vnetnega sindroma. Pri ostalih je okužba potekala brez simptomov, so jim pa naknadno potrdili okužbo na osnovi prisotnosti protiteles, navaja STA.