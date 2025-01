Hrvati v avtu slovenske registracije našli veliko količino mamil

Hrvaški policisti so v petek na mejnem prehodu Vrgorac ustavili 36-letnega državljana BiH, ki je vozil osebni avtomobil slovenske registracije. Ker se je na avto odzval policijski pes, so ga policisti začeli pregledovati. Pri pregledu so našli za najmanj 200 tisoč evrov mamil.

Pri preiskavi, ki je bila opravljena na podlagi odredbe sodišča, so policisti za zadnjim sedežem vozila našli skrito mamilo. Našli so dva zavitka kokaina, ki sta skupaj tehtala dva kilograma in 104 grame.

36-letniku so odvzeli mamila ter dva mobilna telefona in vozilo. Državljana BiH so zaradi najdbe mamil aretirali, piše hrvaški medij Index.