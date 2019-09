Hrvaški pilot, ki je zasilno pristal na avtocesti, spet zašel v težave

Na hrvaškem obrambnem ministrstvu so za Jutarnji list potrdili, da je v petek pozno popoldne na letališču vojašnice v Udbini zasilno pristalo športno letalo, ki je pred tem vzletelo s športnega letališča v hrvaškem Otočcu. Potrdili so tudi, da gre za isto letalo in istega 54-letnega pilota iz Čakovca, ki je sredi avgusta zasilno pristal na avtocesti med Zagrebom in Reko.

#Balkan Mali avion prinudno sletio na autoput Zagreb Rijeka (VIDEO) https://t.co/HlJcmZ9TJN — Vijesti (@Vijestime) August 17, 2019

54-letni pilot pred dvema tednoma zasilno pristal na avtocesti

Tokrat je moral pilot pristati zaradi okvare na indikatorju goriva. Ker 54-letnik nima opreme za nočno letenje, je moralo letalo počakati v vojašnici do jutra. Pilot in kopilot sta tako prenočila v hotelu.

Zjutraj sta sicer poletela, a sta se morala zaradi slabih vremenskih pogojev vrniti na vojaško letališče. Letalo bodo zdaj do Otočca prepeljali po cesti, saj agencija za civilno letalstvo ni izdala novega dovoljenja za vzlet.