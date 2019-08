Na hrvaški avtocesti zasilno pristalo letalo

"Začel je krožiti nad nami, spustil se je zelo nizko, a smo mislili, da je to običajno. Nato smo ugotovili, da bo pristal tu. Malo je vijugal po sredini ceste, dokler ni zadel desne ograde in ostal na odstavnem pasu. Iz letala sta izstopila prestrašena ženska in moški," je za hrvaški portal 24sata.hr povedal moški, ki je dogodek posnel.

V letalu sta bila učenka srednjih let in njen inštruktor, izkušeni dolgoletni pilot. Pristati sta morala, ker jima je v zraku odpovedal motor. Nameravala sta sicer poleteti do letališča na Grobniku, tam opraviti nekaj vzletov in se vrniti v Zagreb.

Pri pristanku ni prišlo do trka s kakšnim od avtomobilov, prav tako ni bil nihče poškodovan. Po navedbah Hrvaškega avtokluba (HAK) zaradi zasilnega pristanka letala promet med predorom Javorova kosa in razcepom Ravna Gora poteka po enem pasu.