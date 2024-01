Hrvaška vlada potrdila sporazum s Slovenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška vlada je danes sprejela končni predlog zakona o potrditvi sporazuma med Slovenijo in Hrvaško o gradnji cestnega mostu čez potok Kamenica med naseljema Božakovo v Beli krajini in Obrež na hrvaški strani. Hrvaška bo za gradnjo mostu iz proračuna zagotovila 450 tisoč evrov. Sporazum sta že konec marca lani podpisala pristojna ministra.

Generalni sekretar na hrvaškem ministrstvu za infrastrukturo Alen Gospočić je danes na seji vlade pojasnil, da bo vlada za izvedbo tega zakona v državnem proračunu zagotovila dodatna finančna sredstva.

Izpostavil je še, da je sporazum pomemben za zagotavljanje varnega in neoviranega prometa ter prehajanja meje za vse potnike, posebno pa za prebivalce obmejnega območja v Beli krajini in hrvaškem Žumberaku.

Sporazum med Hrvaško in Slovenijo o izgradnji cestnega mostu čez potok Kamenica na hrvaško-slovenski meji sta ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in hrvaški minister za pomorstvo, promet in infrastrukturo Oleg Butković podpisala 29. marca v Opatiji.

Tedaj sta tudi pohvalila sodelovanje na področju gradbenih projektov tako na ravni države kot na podjetniški ravni in pojasnila, da imata državi devet skupnih projektov.