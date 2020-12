Hrvaška: trenerja iz protesta telovadila v cerkvi

Hrvaški štab civilne zaščite je preteklo soboto poostril ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Med drugim so do 21. decembra začasno zaprli vse telovadnice in športna središča v državi, v cerkvah pa se na mašah še naprej lahko zbirajo verniki, in sicer največ 25, navaja STA.

Eden je veslal, drugi pa delal sklece

Zagrebška trenerja fitnesa Šimun Cimerman in Mario Valentić sta nato v ponedeljek v cerkev Sveta mati svobode v Zagrebu prinesla simulator veslanja. Medtem ko je eden veslal, je drugi na epidemiološko predpisani razdalji delal sklece. Svojo vadbo sta posnela in 90-sekundni videoposnetek objavila na družbenem omrežju Facebook.

V objavi pod posnetkom sta zahtevala, da nacionalni štab civilne zaščite spremeni svojo, kot sta zapisala, "diskriminatorno odločitev o zaprtju hramov športa, zdravja in telesa ter da 'pravilo 25 oseb' v zaprtih prostorih velja tudi za svetišče telesa in ne zgolj za svetišče duha".

Policija: Trenerja sta vznemirjala in žalila vernike

Zagrebška policija je danes pojasnila, da so trenerja prijavili, ker sta posnetek telovadbe v cerkvi objavila na družbenih omrežjih in tako na nepristojen način vznemirjala in žalila državljane, predvsem vernike, kalila njihov mir in omalovaževala njihova verska čustva. Za tovrstne prekrške je predvidena denarna kazen ali pa do 30 dni zapora, navaja STA.

Opravičila sta se vernikom

Videoposnetek s posnetki telovadbe v cerkvi se je hitro razširil na hrvaških družbenih omrežjih. Cimerman in Valentić kot tudi člani njunih družin so bili potem na družbenih omrežjih tarča jeznih in vulgarnih komentarjev in tudi groženj. Trenerja sta bila deležna tudi ostrih komentarjev na desničarskih portalih, češ da gre za najhujši napad na vernike in Katoliško cerkev od vojne na Hrvaškem. Oba sta se po številnih napadih javno opravičila vsem, ki sta jih s svojim dejanjem prizadela. Trenerja, ki opozarjata, da so epidemiološki ukrepi na Hrvaškem pogosto selektivni in spolitizirani ter tudi absurdni, imata tudi podpornike, še piše STA.