Houellebecq pohvalil Trumpa

Kontroverzni francoski pisatelj Michel Houellebecq je v mesečniku Harper's Magazine v New Yorku objavil esej, v katerem se je postavil v bran ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Imenoval ga je za "enega najboljših ameriških predsednikov, kar jih je videl". Med drugim ga je pohvalil zaradi njegove protekcionistične trgovinske politike.

Pohvalil pa ga je tudi zaradi njegovega prezira do Evropske unije in pripravljenosti na pogajanja z voditelji z železno roko, kot sta ruski predsednik Vladimir Putin in voditelj Severne Koreje Kim Jong Un, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Zdi se, da je predsednik Trump uspel ukrotiti celo severnokorejskega blazneža; ta podvig se mi zdi prvovrsten," je Houellebecq zapisal v članku, ki so ga prevedli iz francoščine.

"Združene države Amerike niso več vodilna sila na svetu"

Čeprav je v svojem zapisu Trumpa označil za "grozljivega klovna", provokativni pisatelj ugotavlja, da je aktualni ameriški predsednik sprožil konec ameriškega imperializma: "Združene države Amerike niso več vodilna sila na svetu."

To po njegovem mnenju ni nujno slaba novica za Američane, je pa zelo dobra novica za preostali svet, je zapisal Houellebecq: "Američani nam ne dihajo več za ovratnik. Američani nam dovoljujejo obstajati."

"Francija bi morala zapustiti Nato"

Avtor, ki je dosegel svetovni uspeh z nihilističnimi deli, polnimi swingerskih klubov, anonimnega seksa in mizoginih moških, je pozdravil tudi grožnje republikanskega voditelja, da bo zmanjšal financiranje Nata.

"Francija bi morala zapustiti Nato, a morda bo ta korak postal nesmiseln, če bi pomanjkanje operativnega financiranja povzročilo, da bi Nato sam po sebi izginil," je zapisal Houellebecq. Po njegovem mnenju bi bila to ena stvar manj, za katero bi bilo treba skrbeti, in obenem nov razlog za pohvalo Trumpu.

Houellebecq je veliko prahu dvignil z zadnjim romanom Podreditev, v katerem je opisal Francijo leta 2022, ko na volitvah za predsednika zmaga zmerni islamist. Roman je izšel ravno na dan napada na uredništvo satiričnega časopisa Charlie Hebdo v Parizu januarja 2015, v katerem je bilo ubitih 12 ljudi, med njimi eden od pisateljevih najožjih prijateljev.

Po tem romanu je dejal, da ne bo več pisal političnih knjig. Njegovo naslednje delo, naslovljeno Serotonin, ki bo predvidoma izšlo prihodnji mesec, govori o ljubezni.

"Na osebni ravni je seveda zelo odbijajoč"

Kljub temu, da je Trumpa v prvih dveh letih njegovega mandata pohvalil, pa je Houellebecq priznal tudi, da čuti "sramoto, ki jo čutijo mnogi Američani (ne le newyorški intelektualci)". "Na osebni ravni je seveda zelo odbijajoč," je zapisal. A kot je zaključil, "se moraš navaditi na idejo, vredno ameriških ljudi: nazadnje bo bil morda Donald Trump za vas obvezen preizkus".

"In vedno boste dobrodošli kot turisti," je še dodal Houellebecq.