Hongkong: kitajska vojska opozarja protestnike, da ne bo dopuščala nasilja

Poveljnik kitajske vojske v Hongkongu je opozoril protivladne protestnike, da ne bo dopuščal nasilja v mestu. To so bila prva opozorila poveljnika vojske v tem mestu glede demonstracij, ki v Hongkongu potekajo že od junija.

Poveljnik kitajske vojske Čen Daošiang je opozorila protestnikom izrekel v sredo zvečer na slovesnosti ob 92. obletnici vzpostavitve kitajske ljudske armade. Dejal je, da se je v zadnjem času zgodilo več zelo nasilnih incidentov, ki jih ne bodo več dopuščali: "Ti incidenti so resno ogrozili življenja in varnost prebivalcev Hongkonga. Tega se ne bi smelo dopuščati in izražam naše močne obsodbe." Opozoril je tudi, da so nasilne demonstracije ogrozile blaginjo in stabilnost mesta ter načelo vladavine prava in javni red.

Vojska objavila posnetek, kako se vojaki urijo v posredovanju proti protestnikom

Množični protesti v nekdanji britanski koloniji, ki ima v komunistični Kitajski poseben status in dovoljeno določeno stopnjo samouprave, so izbruhnili v začetku junija. Vzrok za to je bil predloga zakona, ki bi omogočil izročitev osumljencev hujših kaznivih dejanj Kitajski. Protesti so nato prerasli v obsežne protivladne proteste, pa tudi v demonstracije proti policijskemu nasilju. V več posredovanjih policije proti protestnikom je bilo namreč ranjenih več ljudi.

Kitajska vojska je medtem objavila tudi krajši posnetek, ki prikazuje, kako se vojaki v Hongkongu urijo v posredovanju proti izgrednikom. Posnetki prikazujejo vojake in vojaška vozila, kako se premikajo po praznih ulicah in hribih, ki bi lahko bili hongkonški, pri tem pa streljajo iz pušk in mitraljezov.