Hekerji so se spravili na Ino, težave tudi na bencinskih servisih

Kot so danes sporočili iz Ine, prodaja goriva na bencinskih servisih poteka nemoteno, težave pa nastajajo pri prodaji kartic za mobitel in elektronskih vinjet ter pri plačevanju nekaterih računov. Plačila z bančnimi karticami in gotovino naj ne bi bila pod vprašajem.

Kdo stoji za omenjenim napadom, ki je prizadel nekatere informacijske sisteme v družbi, za zdaj ni znano. Iz Ine so sporočili le, da bo javnost o nadaljnjem razvoju dogodkov pravočasno obveščena.