Najmanj štiri ameriške diplomate v Ženevi in Parizu je prizadel skrivnostni havanski sindrom, poroča časopis Wall Street Journal. Gre za nevrološko okvaro, ki so jo prvič odkrili pri ameriških diplomatih leta 2016 v kubanski prestolnici.

Trije prizadeti diplomati so v Ženevi, eden pa v Parizu. Enega iz Ženeve so po poročanju časopisa že prepeljali na zdravljenje v ZDA. Imena diplomatov niso znana, State Department pa zadeve ne komentira, razen tega, da preiskujejo poročila o "nenavadnih zdravstvenih incidentih", skušajo ugotoviti vzrok in ali so morda povezani s tujimi akterji.

Pojav sindroma v Ženevi, kjer so ta teden potekali varnostni pogovori ZDA in Rusije, ter v Parizu je bil prijavljen znotraj State Departmenta že lani poleti. Simptomi havanskega sindroma zajemajo glavobol, vrtoglavico, poslabšanje vida, ravnotežja, izgubo sluha in prisluhe. Te simptome je od leta 2016 prijavilo več kot 200 ameriških diplomatov, obveščevalcev in drugih državnih uradnikov na položaju v tujini. Med drugim tudi na Kitajskem, v Nemčiji, Srbiji, Avstriji in Kolumbiji.

Uradnega vzroka ni, se pa ugiba, da gre za neke vrste usmerjene energetske napade. ZDA sumijo tujo državo, direktor obveščevalne agencije Cia William Burns pa je menda že posvaril Rusijo, da bodo posledice, če odkrijejo, da stoji za napadi. Predsednik ZDA Joe Biden je decembra za zdravljenje žrtev tovrstnih napadov namenil 30 milijonov dolarjev.

Državni sekretar ZDA Antony Blinken je novembra potrdil, da so odločeni priti zadevi do dna. Incidenti so povzročili hudo fizično in psihološko škodo prizadetim osebam, nekatere pa so utrpele tudi poškodbe možganov.